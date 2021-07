Obaj przywódcy opowiedzieli się za kontynuacją "zorganizowanego dialogu, jaki prowadzimy w sprawie większej stabilności strategicznej kontynentu europejskiego" - zaznaczono.

Walka z międzynarodowym terroryzmem i zmianami klimatycznymi, która jest wspólnym celem UE i Rosji, może przyczynić się do "powrotu do normalnego i pełnego szacunku dialogu" - ocenił Kreml po rozmowie, wskazując, że Rosja jest gotowa do jego podjęcia.

Wśród tematów rozmowy Macrona z Putinem była również sytuacja na Ukrainie, gdzie "szczególnie ważną rolę odgrywa format normandzki, w ramach którego Francja i Republika Federalna Niemiec podjęły się mediacji, by umożliwić Ukrainie i Rosji zakończenie konfliktu (na wschodzie Ukrainy) i wypracować trwałe rozwiązania na przyszłość". Moskwa, które oskarża Kijów o "sabotowanie jej wysiłków pokojowych" i nieprzestrzeganie zasad przyjętych w tzw. porozumieniach mińskich, domaga się respektowania przez Kijów tych porozumień.

Politycy rozmawiali też o Libii. W komunikacie zaznaczono, że "prezydent Republiki (Francuskiej) zaapelował do Rosji, by tak samo jak wszystkie strony zaangażowane w uregulowanie sytuacji, szanowała ona umowy międzynarodowe, które jednoznacznie stanowią, iż wszelkie obce formacje zbrojne powinny jak najszybciej opuścić terytorium Libii".

Prezydent Macron nie ukrywa, że zależy mu na poprawie stosunków między UE a Rosją. Podczas czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej szefowie rządów i państw UE odrzucili jednak francusko-niemiecką propozycję zorganizowania szczytu unijno-rosyjskiego po tym, jak Polska i kraje bałtyckie oświadczyły, że są temu przeciwne.

Piątkowa rozmowa, która nie była wcześniej planowana, miała na celu zademonstrować, że Francja opowiada się za włączeniem Rosji w rozwiązywanie najważniejszych problemów globu.

W komunikacie wydanym przez biuro prasowe Kremla po rozmowie Putina z Macronem podkreślono, że rozwój konstruktywnych i przewidywalnych stosunków między Rosją a UE oraz powrót do normalnego i pełnego szacunku dialogu pomogłyby rozwiązać bieżące i pilne problemy, takie jak walka z międzynarodowym terroryzmem, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie zmianom klimatycznymi oraz rozwiązywanie konfliktów regionalnych.

Zaznaczono, że Putin poinformował Macrona o realizacji porozumień trójstronnych w sprawie Górskiego Karabachu z 9 listopada 2020 r. i 11 stycznia 2021 r. Sytuacja w regionie pozostaje stabilna w dużej mierze dzięki obecności rosyjskich sił pokojowych - oświadczył Władimir Putin. Prezydent Rosji podkreślił przy tym potrzebę większego zaangażowania europejskich partnerów Rosji, w tym Francji, w rozwiązywanie problemów humanitarnych w regionach dotkniętych działaniami wojennymi. Prezydenci wyrazili obopólną chęć koordynowania wysiłków pokojowych w Górskim Karabachu, m.in. z udziałem OBWE.

Część rozmowy była poświęcona kwestiom współpracy dwustronnej, przede wszystkim w dziedzinie handlu i energetyki oraz powiązań kulturalnych i humanitarnych.