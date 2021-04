Powodem, dla którego konsolidacja pozostawała do tej pory wyzwaniem, jest to, że w obu grupach znajdują się konkurujące ze sobą na krajowym podwórku partie. W jednej grupie z PiS jest choćby nacjonalistyczna partia Braci Włochów, której liderka Giorgia Meloni dystansuje się od tego pomysłu. Dzieli także stosunek do Kremla, choć dzisiaj, w przeciwieństwie do 2019 r., wielu polityków PiS nie określa tego już jako problemu nie do pokonania, bo wskazują, że prorosyjskie są także inne partie w PE. Jak podaje włoski „Corriere della Sera”, do Budapesztu z Salvinim wybiera się europoseł Ligi Marco Zanni. Polityk zasłynął wywiadem dla Deutsche Welle, w którym bronił aneksji Krymu. Uznał też, że „błędy zostały popełnione po obu stronach”, a sankcje nie są właściwym sposobem na przekonanie Moskwy do zmiany postępowania.