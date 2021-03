Szef rządu podsumował w mediach społecznościowych spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z Radą Europejską. W jego ocenie, to znak pokazujący siłę więzi euroatlantyckiej.

"Globalna skala obecnych wyzwań wymaga wielu wspólnych mianowników. Walka z ogólnoświatową pandemią, jej efektami w postaci kryzysu zdrowotnego i gospodarczego, muszą łączyć Zachód. Europa i USA powinny wypracować wspólną drogę do gospodarczej odbudowy. Tak, aby przestrzeń euroatlantycka ponownie stała się synonimem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu" - napisał Morawiecki.

Przypomniał też, że współpraca Polski z USA odbywa się w wielu formatach. "Jesteśmy sprawdzonym sojusznikiem w ramach NATO, realizujemy wspólne projekty w ramach Trójmorza, a amerykańskie inwestycje tworzą wiele miejsc pracy, zwłaszcza w obszarze nowoczesnych technologii i energetyki. Nasze przymierze wzmacnia oba kraje i buduje siłę NATO. Najlepszym dowodem jest choćby wschodnia flanka Sojuszu" - stwierdził premier.

"Potrzebujemy solidarności europejskiej, także w głosie sprzeciwu wobec politycznych projektów ją rozbijających, takich jak Nord Stream 2. Tu stanowisko naszego sojusznika jest jasne i powinno być brane pod uwagę przez przywódców unijnych jako element wzmacniania wartości i spójności Zachodu. Stanowisko Polski i Stanów Zjednoczonych jest niezmienne, także po objęciu przywództwa przez Joe Bidena" - dodał.

Morawiecki podkreślił także, że było to to pierwsze spotkanie obecnego prezydenta USA z Radą Europejską. "Głęboko wierzę, że to kontynuacja sojuszu, który od dekad zapewnia nam bezpieczeństwo i współpracę gospodarczą z której korzystają obie strony" - podkreślił szef rządu.