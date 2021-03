„Musimy zwiększyć produkcję szczepionek; przyspieszyć dystrybucję i podawanie szczepionek zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Ale nie możemy sobie pozwolić na naiwność. Najwyższy czas zastosować zasady wzajemności i proporcjonalności, zanim damy zielone światło eksportowi z UE" - powiedział Sassoli cytowany na stronach PE.

„Gratulujemy Komisji zlokalizowania brakujących partii szczepionki we Włoszech i mamy nadzieję, że będą one teraz wykorzystane w Europie i w programie Covax. Utrzymajmy tempo i pokażmy światu, co może zrobić lepsza i bardziej demokratyczna Europa” - dodał.

Komisja Europejska wprowadziła w środę zasady wzajemności i proporcjonalności jako nowe kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy wydawaniu zezwolenia na eksport szczepionek poza UE. To wzmocnienie unijnego mechanizmu, który umożliwia blokadę wywozu szczepionek.

Specjalny mechanizm umożliwia zablokowanie eksportu z Unii Europejskiej do krajów spoza UE. KE podkreśla, że chociaż działa on od kilku tygodni, to jednak cel, jakim jest zapewnienie szybkiego dostępu do szczepionek przeciw Covid-19 obywatelom UE, nadal nie został osiągnięty.

Wzmocnienie mechanizmu zakłada, że w ramach decyzji dotyczącej zezwolenia na eksport państwa UE i KE powinny rozważyć, czy kraj docelowy ogranicza swój własny eksport szczepionek na mocy prawa lub w inny sposób. Drugie kryterium to odpowiedź na pytanie, czy warunki epidemiczne panujące w kraju, do którego mają trafić szczepionki z UE, są lepsze czy gorsze niż w UE.

Główne kierunki eksportu szczepionek z UE to Wielka Brytania (około 10,9 mln dawek), Kanada (6,6 mln), Japonia (5,4 mln), Meksyk (4,4 mln), Arabia Saudyjska (1,5 mln), Singapur (1,5 mln), Chile (1,5 mln), Hongkong (1,3 mln), Korea Płd. (1,0 mln) i Australia (1,0 mln).

Wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis poinformował w środę na konferencji prasowej, że firma AstraZeneca zrealizowała tylko niewielką część uzgodnionych dostaw szczepionek do UE.

Dotychczas KE podpisała umowy zakupu z wyprzedzeniem z sześcioma firmami (AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, CureVac i Moderna), zapewniając dostęp do nawet 2,6 mld dawek. Zaawansowane są negocjacje z dwoma kolejnymi przedsiębiorstwami. Cztery umowy z firmami, których szczepionkom udzielono warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, dotyczą ponad 1,6 mld dawek.

Koncern AstraZeneca oświadczył w środę, że 13 mln dawek jego szczepionki przeciw Covid-19, znajdujących się w rzymskiej fabryce, przeznaczone jest na realizację globalnej inicjatywy COVAX na rzecz zapewnienia uboższym krajom dostępu do tego typu preparatów. Nie będą eksportowane nigdzie indziej - dodano.

W ten sposób firma odniosła się do doniesień włoskich mediów o inspekcji w fabryce na przedmieściach Wiecznego Miasta w Anagni, przeprowadzonej przez karabinierów na wniosek Komisji Europejskiej. Pojawiły się bowiem przypuszczenia, że szczepionki mogą być przeznaczone dla Wielkiej Brytanii. Unia domaga się zaś równowagi w dostawach.