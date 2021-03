Od 2019 r. spór w EPP nie toczył się o unijne wartości, ale politykę jako taką, głównie o uruchomiony przeciw Węgrom art. 7 unijnego traktatu. EPP była krytykowana za powściągliwą postawę wobec Fideszu. Z jednej strony politycy mówili o praworządności, z drugiej tolerowali to, co się dzieje na Węgrzech, czyli demontaż mediów i sądownictwa oraz zaburzenie podziału władz po wprowadzeniu stanu zagrożenia z powodu pandemii. Partia formalnie pozostaje częścią chadecji, choć od 2019 r. jest zawieszona w prawach członka. By EPP ostatecznie pozbyła się Fideszu, musi dojść do spotkania liderów krajowych ugrupowań, planowanego na czerwiec.