Za przyjęciem pakietu opowiedziało się w Senacie 50 Demokratów, przeciw było 49 Republikanów. Warta około 10 proc. amerykańskiego PKB ustawa trafi w przyszłym tygodniu do kontrolowanej przez Demokratów Izby Reprezentantów. Następnie na biurko prezydenta Joe Bidena, który zapowiadał, że zamierza ją podpisać. Gospodarcze wsparcie od rządu i Kongresu na czas pandemii Covid-19 było jednym z kluczowych punktów jego kampanii.

Projekt ustawy zakłada dodatkowe środki z budżetu na finansowanie kampanii szczepień, a także lekarstw i usług medycznych związanych z epidemią. Uzupełniające fundusze otrzymają władze stanowe, szkoły oraz przedsiębiorstwa.

Pakiet przewiduje także kolejną transzę bezpośrednich transferów pieniężnych dla większości dorosłych Amerykanów. Tym razem w wysokości 1400 USD. Na wiosnę 2020 roku Kongres przegłosował, a rząd rozdysponował takie zapomogi o wartości 1000 dolarów.

Na tydzień przed wygaśnięciem nadprogramowego wsparcia dla bezrobotnych pakiet przewiduje przedłużenie go do września. Do tego okresu osoby bezrobotne otrzymywać mają dodatkowe 300 dolarów tygodniowo do swoich podstawowych zasiłków. Dla tych, którzy mają problemy z opłatą czynszu na czas, wyasygnowano 20 miliardów USD.

Do przegłosowania ustawy doszło po trwającym ponad dobę, w tym przez całą noc z piątku na sobotę, posiedzeniu Senatu i trwającym od tygodni maratonie negocjacyjnym. "Wielu z nas pracowało bez przerwy przez 36 godzin" - zauważył Chuck Schumer, przywódca demokratycznej większości w tej izbie. Polityk podziękował wszystkim zatrudnionym w Kongresie za wypełnianie swoich obowiązków w wyjątkowych okolicznościach.

W toku negocjacji doszło do kilku zmian w porównaniu z pakietem przegłosowanym pod koniec lutego przez Izbę Reprezentantów. Główne dotyczą ograniczenia pomocy dla bezrobotnych oraz odrzucenia zapisów o wprowadzeniu federalnej płacy minimalnej na poziomie 15 dolarów za godzinę, za którymi optował senator Bernie Sanders. Przeciwko takiemu krokowi oprócz Republikanów opowiedziało się także ośmiu Demokratów.

W czterech przegłosowanych przez Kongres pakietach na krótko po wybuchu epidemii rozdysponowano prawie 3 biliony dolarów, co łącznie stanowiło największy w historii bodziec finansowy dla amerykańskiej gospodarki i ok. 14 proc. PKB USA. Pod koniec grudnia 2020 roku zatwierdzono kolejny pakiet, warty około 900 miliardów USD, który powiązano z ustawą budżetową.

Rozmowy na temat wsparcia dla gospodarki na czas epidemii toczyły się w USA intensywnie od lata. Demokraci opowiadali się za kwotami sięgającymi nawet 3 bilionów, wskazując na konieczność stymulowania gospodarki w kryzysie. Republikanie wysuwali ostrożniejsze propozycję, wskazując na ryzyko nadmiernego długu publicznego.