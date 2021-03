Szczepionka Janssen – tak ją określa na swojej stronie internetowej kanadyjski resort zdrowia - wymagająca tylko jednej dawki, została dopuszczona do stosowania dla osób w wieku 18 lat i starszych – poinformowała Dr Supriya Sharma, która jest głównym doradcą medycznym ministerstwa zdrowia. Czwarta dopuszczona do użytku w Kanadzie szczepionka może być przechowywana w lodówkach zapewniających temperaturę między 2 a 8 st. C. Z danych resortu wynika, że skuteczność szczepionki wynosi 66 proc. Kanada zamówiła 10 mln dawek tej szczepionki z opcją powiększenia zamówienia do 28 mln.

Premier Justin Trudeau powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej, że rano rozmawiał z zarządem firmy i otrzymał informację, że do końca września Kanada otrzyma 10 mln dawek szczepionki Janssen, trwają uzgodnienia harmonogramu dostaw.

Trudeau podkreślił, że dostawy szczepionek do Kanady są zwiększane i przyśpieszane. W tym tygodniu w Kanadzie zostało zaszczepionych 400 tys. osób. „Wasza kolej nadchodzi, miliony dawek są w drodze” - zapewniał Trudeau. Dodał, że do końca września do Kanady trafi więcej dawek szczepionki niż jest Kanadyjczyków. „Mamy podstawy do optymizmu”, powiedział premier, zwracając uwagę za zawsze istniejącą możliwość przerw w dostawach, związaną z nieprzewidzianymi problemami.

Do końca marca br. do Kanady trafi 8 mln dawek szczepionek, co oznacza, że dostawy będą większe o 2 mln dawek niż wynikało z poprzednich szacunków. To m.in. efekt przyśpieszonych dostaw szczepionek Pfizera.

Minister zamówień publicznych Anita Anand powiedziała w piątek, że do końca trzeciego kwartału Kanada spodziewa się dostaw 118 mln dawek od czterech dostawców i z programu COVAX. Dodała, że Kanada będzie podejmować decyzje w sprawie otrzymywanych dostaw. „Spodziewam się, że będziemy mogli podzielić się dawkami szczepionek” - powiedziała Anand.

Tydzień temu kanadyjski resort zdrowia dopuścił do użytku trzecią szczepionkę na Covid-19, opracowaną przez AstraZeneca i Oxford University, pierwsze dostawy tej szczepionki, rozpoczęte w środę, pochodzą z Serum Institute w Indiach.

Według opublikowanych w piątek danych kanadyjskiego urzędu statystycznego, w styczniu br. rząd federalny wydał 24 mln CAD na szczepionki Pfizera i Moderny, które wówczas były dopuszczone do użytku. Według szacunków telewizji CTV, która przypomniała, że dostawy do Kanady w styczniu wyniosły 695 275 dawek, koszt jednej dawki sięgał 34,51 CAD.

Według danych resortu zdrowia dotychczas w Kanadzie wykryto 878 391 przypadków Covid-19, zmarło 22 151 osób. Obecnie jest 29 903 tzw. aktywnych przypadków.