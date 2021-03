We wtorek prezydent USA Joe Biden przedstawił w Białym Domu optymistyczną wizję najbliższych miesięcy zmagań z epidemią. Jak zapowiedział, do końca maja będzie wystarczająco szczepionek dla każdego dorosłego Amerykanina. Mówiąc o "światełku na końcu tunelu", apelował równocześnie, by nie tracić czujności, gdyż "zwycięstwo nie jest przesądzone".

Tego samego dnia gubernatorzy Teksasu i Missisipi, Greg Abbot i Tate Reeves, zapowiedzieli zniesienie większości restrykcji w swoich stanach i koniec z obowiązkiem noszenia maseczek w miejscach publicznych. Pierwszy z nich dokona tego 10 marca, a drugi już w środę.

Gubernatorzy przyznają, że Covid-19 nie został całkowicie wypleniony, ale uważają, że władze nie powinny już więcej nakazywać obywatelom jak mają się zachować. Wskazują też na konieczność pomocy gospodarce i przedsiębiorcom mocno dotkniętym trwającą od wielu miesięcy epidemią oraz ograniczeniami.

"Nadszedł czas, by otworzyć Teksas w 100 procentach" - oświadczył Abbott, wskazując na spadki liczby infekcji i hospitalizacji oraz postępujący proces szczepień. Taktyka zwalczania epidemii w Teksasie opierać się ma na odpowiedzialności mieszkańców, a nie zarządzeniach władz. "Rozporządzeniem wykonawczym stanowimy, że wszystkie biznesy i rodziny w Teksasie są wolne w decydowaniu o swoim losie" - ogłosił gubernator.

Podobną decyzję podjął Reeves, kolega Abbota z Partii Republikańskiej. "Liczba naszych hospitalizacji i przypadków (koronawirusa) gwałtownie spadła, a szczepionka jest szybko rozprowadzana. Nadszedł czas!" - napisał na Twitterze gubernator Mississippi.

Decyzje gubernatorów spowodowały frustrację w Białym Domu, który wzywa, by władze stanowe nie decydowały się na znoszenie ograniczeń. "Uważamy, że błędem jest zbyt wczesne znoszenie obostrzeń. Maseczki ratują wiele istnień ludzkich. Naprawdę mam nadzieję, że przedsiębiorstwa i mieszkańcy, burmistrzowie oraz hrabstwa w Teksasie to jeszcze raz przemyślą. Mam nadzieję, że gubernator to przemyśli" - oznajmił doradca prezydenta Andy Slavitt.

Doktor Rochelle Walensky, dyrektor amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), ostrzegła, że wraz z rozprzestrzenianiem się nowych, bardziej zakaźnych wariantów koronawirusa "możemy całkowicie stracić ciężko wypracowany postęp". "Naprawdę jestem zaniepokojona doniesieniami, że więcej stanów wycofuje środki ochrony zdrowia publicznego, które zaleciliśmy, by chronić ludzi przed Covid-19" - wyznała.

Pytany w środę w Białym Domu o decyzje gubernatorów, prezydent Biden w ostrych słowach wyraził wzburzenie, uznając je za "duży błąd". "To neandertalskie myślenie" - powiedział.