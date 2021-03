Stany Zjednoczone wprowadzają sankcje w związku z próbą otrucia i uwięzieniem rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Waszyngton ogłosił wczoraj dopisanie na czarną listę 14 firm i organizacji, które przyczyniły się do ubiegłorocznej próby zamordowania polityka. Nową strategię wobec Moskwy prezydent Joe Biden zrealizuje we współpracy z europejskimi sojusznikami. To kolejna decyzja demokraty, wskazująca na próbę odcięcia się od sposobu prowadzenia polityki zagranicznej przez poprzednią administrację. W sierpniu 2020 r., kiedy próbowano zabić Nawalnego, Donald Trump nie zdecydował się na reakcję, która pociągałaby Moskwę do odpowiedzialności za przeprowadzony atak.