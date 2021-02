Trzecia faza testów kubańskich szczepionek będzie prowadzona także w Iranie, z którym Hawana podpisała umowę o współpracy przy produkcji preparatu przeciwko Covid-19.

Jak pisze EFE, kubańscy eksperci podkreślają skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek w poprzednich fazach badań oraz silną reakcję układu odpornościowego. Prace nad preparatami nadzoruje Finlay Institute, wiodąca w kraju instytucja biofarmaceutyczna, a jeśli przedsięwzięcie zakończy się powodzeniem, Kuba stałaby się pierwszym krajem Ameryki Łacińskiej, który walczyłby z pandemią szczepionką własnej produkcji.

Na Kubie do tej pory stwierdzono 47 566 zakażeń i 312 zgonów. Władze tego kraju do tej pory nie zdecydowały się na zakup zagranicznej szczepionki, nie przystąpiły także do programu COVAX, opracowanego przez ONZ mechanizmu równego dostępu do szczepionek.