Podobne rozwiązania od lat planuje wprowadzić Europa – przy czym zrobiła to już Francja, a reszta kontynentu dopiero przymierza się do implementacji europejskiego prawa , które pozwoliłoby na podobne kroki. Z oczywistych względów nie podoba się to wielkim platformom, które na wszelkie sposoby próbują przeciwstawić się podobnym regulacjom albo dojść do polubownego porozumienia z wydawcami, zanim prawo nałoży na nich obowiązek płacenia za treści.