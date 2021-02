"Nasza walka z pandemią Covid-19 trwa. Wciąż jest to trudne wyzwanie ze względu na pojawianie się nowych wariantów i konieczność znalezienia właściwej równowagi między ograniczeniami a płynnym przepływem towarów i usług na wspólnym rynku" - napisał Michel do szefów unijnych państw i rządów, które zostało również opublikowane na stronie internetowej Rady Europejskiej.

"Naszym priorytetem jest nadal przyspieszanie szczepień w całej Unii. Oznacza to (konieczność) przyspieszenia procesu autoryzacji szczepionek, a także ich produkcji i dystrybucji. Będzie to wymagało na przykład poszukiwania rozwiązań, które pozwolą zbliżyć producentów w ramach łańcuchów dostaw w celu zwiększenia produkcji w UE. Obejmuje to również zapewnienie przewidywalności dostaw szczepionek i wywiązania się przez firmy farmaceutyczne ze swoich zobowiązań" - wyliczał przewodniczący RE.

Odnosząc się do restrykcji nakładanych przez państwa członkowskie z powodu koronawirusa stwierdził, że nadal mogą być potrzebne ograniczenia dotyczące nieistotnych podróży. Zastrzegł jednak, że przepływ towarów i usług na jednolitym rynku pozostaje kluczowy.

Kolejne punkty obrad szczytu zaproponowane przez Michela na czwartek to mechanizmy zabezpieczeń przed zagrożeniami zdrowotnymi w przyszłości oraz dalsze prace nad wspólnym stanowiskiem w sprawie świadectw szczepień.

"Następnego dnia (tj. w piątek - PAP) zaczniemy od bezpieczeństwa i obrony. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg dołączy do nas na początku wideokonferencji w celu wymiany poglądów na temat współpracy UE-NATO. Następnie omówimy, jak poprawić naszą wspólną zdolność reagowania na wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa. Chciałbym również, abyśmy poświęcili trochę czasu cyberatakom i zagrożeniom hybrydowym, które stanowią bardzo realne wyzwania dla naszego bezpieczeństwa. Na koniec omówimy nasze stosunki z południowym sąsiedztwem" - podsumował przewodniczący Rady Europejskiej.