Dzięki kolejnym zakupom, które w połowie pochodzić będą od firm Pfizer/BioNTech i w połowie od Moderny, "Stany Zjednoczone będą miały wystarczającą ilość dawek, aby w pełni uodpornić 300 milionów Amerykanów do końca lata" - napisano w komunikacie.

Prezydent USA Joe Biden przedstawił we wtorek nowe plany, mające na celu przyspieszenie dystrybucji szczepionek w całym kraju. Rozprowadzanie preparatu ma być dostosowane do wielkości stanów, które powinny otrzymywać co najmniej 10 milionów dawek tygodniowo zamiast 8,5 mln obecnie.

Rzeczniczka Bidena Sharon Castillo powiedziała, że firma Pfizer wyraziła gotowość do dostarczenia kolejnych dawek szczepionki w ramach czasowych, określonych przez prezydenta. Moderna na razie nie skomentowała tych zapowiedzi.

Do tej pory USA zamówiły 400 mln dawek szczepionki na koronawirusa.

W poniedziałek prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że tempo szczepień może wkrótce zwiększyć się do 1,5 mln dziennie, a amerykańska populacja może osiągnąć odporność zbiorową do końca lata. Przestrzegł jednak, że do tego czasu liczba ofiar pandemii może sięgnąć 600 tys.

Biden pierwotnie obiecywał, że w ciągu pierwszych stu dni jego prezydentury zaszczepionych zostanie 100 mln Amerykanów. Mimo sceptycyzmu wśród części ekspertów w ciągu ostatniego tygodnia jego urzędowania w USA udawało się szczepić średnio milion osób dziennie.

Aptekarz przyznał się do zniszczenia setek szczepionek na koronawirusa

46-letni aptekarz szpitalny z Grafton w stanie Wisconsin w USA Steven Brandenburg przyznał się we wtorek przed sądem do zniszczenia setek szczepionek na koronawirusa. Od dawna znany był w swoim środowisku jako zwolennik teorii spiskowych oraz przeciwnik szczepień - podał portal "Breaking911".

Podczas rozprawy aptekarz przyznał, że na dwóch kolejnych nocnych zmianach pod koniec grudnia celowo wyjmował z chłodni pudełka szczepionek Moderny, aby preparat stał się obojętny i nieskuteczny. Wyjaśnił, że po kilku godzinach szczepionki wracały do lodówki, a następnego dnia były wykorzystywane w szpitalnej klinice szczepień.

Zanim odkryto proceder Brandenburga, 57 osób otrzymało dawkę z tych fiolek. Jego sprawa trafiła do sądu, gdzie został oskarżony o narażenie innych osób na niebezpieczeństwo śmierci lub obrażeń ciała. Grozi mu do 10 lat więzienia.

"Manipulowanie przy szczepionkach w trakcie światowego kryzysu zdrowotnego wymaga zdecydowanej reakcji, co znajduje odzwierciedlenie w poważnych zarzutach, jakie Stany Zjednoczone postawiły dzisiaj - powiedział Brian Boynton, pełniący obowiązki prokuratora generalnego wydziału cywilnego ministerstwa sprawiedliwości USA - Będziemy nadal współpracować z organami ścigania, aby zapewnić społeczeństwu bezpieczne i skuteczne szczepionki".

"Farmaceuci należą do najbardziej zaufanych specjalistów - mówił agent specjalny FBI Robert Hughes - Ta osoba wykorzystała swój specjalny dostęp do szczepionek. FBI bardzo poważnie traktuje zarzuty fałszowania produktów konsumenckich i wykorzysta wszystkie dostępne zasoby, aby postawić przed sądem tych, którzy celowo narażają zdrowie publiczne".