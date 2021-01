O zapowiedzi zmian informuje włoska prasa. Za ich pośrednictwem ma zostać przywrócony stan sprzed decyzji poprzedniego szefa MSW, lidera Ligi Matteo Salviniego, który w 2019 roku zalecił wykreślenie "rodzica 1" i "rodzica 2" z dokumentów. Stosowanie takich określeń wprowadził centrolewicowy rząd Matteo Renziego w 2015 r.

Salvini, przywracając obecność nazewnictwa "ojciec i matka" w dokumentach, argumentował swój krok: "Będziemy bronić naturalnej rodziny opartej na związku mężczyzny i kobiety".

Minister Lamorgese wyjaśniła podczas interpelacji w Izbie Deputowanych, że przywrócenie określeń "rodzic 1" i "rodzic 2" ma na celu "zagwarantowanie zgodności z normami , wprowadzonymi przez regulamin UE i rozwiązanie problemów sygnalizowanych przez inspektora danych osobowych" w związku z dekretem z 2019 roku.

Szefowa MSW przypomniała, że inspektor danych osobowych zwrócił uwagę na to, że sformułowanie "ojciec" i "matka" wywołało "mocną krytykę z punktu widzenia ochrony danych oraz nieletnich w przypadkach, gdy osoby sprawujące odpowiedzialność rodzicielską nie są identyfikowane z postacią matki czy ojca".

Matteo Salvini napisał zaś na Twitterze: "Przy wszystkich problemach , jakie są we Włoszech, w rządzie zajmują się tym, by wykreślić ojca i matkę z dowodu tożsamości dla małoletnich, by zastąpić ich rodzicem 1 i rodzicem 2. Im szybciej pójdą do domu, tym lepiej".