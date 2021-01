O odkryciu nowego pierwszego pacjenta z koronawirusem we Włoszech poinformowano na łamach pisma naukowego "British Journal of dermatology", gdzie opublikowane zostały rezultaty badań naukowców pod kierunkiem Raffaele Gianottiego z uniwersytetu w Mediolanie we współpracy z Europejskim Instytutem Onkologii.

Z ich ustaleń wynika, że pierwszą zakażoną w tym kraju osobą była 25-letnia kobieta, której 10 listopada 2019 roku wykonano biopsję skóry z powodu dermatozy. Wykryto u niej obecność koronawirusa.

Wcześniej pojawiła się hipoteza innej grupy włoskich naukowców, według których pierwszy przypadek infekcji dotyczył czterolatka z Mediolanu. Był on już chory w listopadzie 2019 roku, a jego objawy uznano początkowo za przebieg odry. Nieznany jeszcze wówczas wirus był obecny w teście wykonanym w grudniu.

Te kolejne ustalenia naukowców wskazują wyraźnie na to, że wirus SARS-CoV-2 szerzył się w Lombardii na co najmniej trzy miesiące przed oficjalnym wybuchem epidemii w tym regionie Włoch jako pierwszym w Europie.