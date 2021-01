Sekretarz stanu ds. zdrowia Silvia Calzon wskazała, że w porównaniu z poprzednim wtorkiem nastąpił wzrost liczby dobowych przypadków zakażenia o ponad 100 proc. Określiła wzrost infekcji jako “sytuację alarmującą”.

Najwięcej przypadków zakażenia na 100 tys. mieszkańców notowanych jest obecnie w Estremadurze, na zachodzie kraju, a także na archipelagu Balearów - odpowiednio 638 i 530.

Według danych służb sanitarnych Hiszpanii do wtorkowego wieczora liczba przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła w całym kraju do 1,98 mln, a ofiar śmiertelnych do 51,4 tys.