"Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (3SIIF) pozyskał dodatkowe 20 mln euro zobowiązań, złożonych przez Bułgarski Bank Rozwoju. Bułgaria dołącza do Polski, Rumunii, Estonii, Łotwy, Słowenii i Węgier jako kluczowy inwestor" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu.

Akt założycielski Funduszu został podpisany w maju 2019 r. z inicjatywy Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i we współpracy z rumuńskim EximBankiem. We wrześniu br. do Funduszu dołączyła Estonia i Łotwa, a na początku grudnia Słowenia oraz Węgry.

W październiku Fundusz Trójmorza w ramach swojej pierwszej inwestycji nabył spółkę Cargounit - polskiego lidera na rynku wynajmu lokomotyw w Europie Środkowej. W grudniu Fundusz dokonał swojej drugiej inwestycji - nabył pakiet kontrolny estońskiej spółki Greenergy Data Centers działającej w branży cyfrowej.