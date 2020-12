„Opracowanie bezpiecznej i skutecznej szczepionki to jedna sprawa. Wyprodukowanie jej w odpowiedniej ilości i dotarcie do wszystkich, którzy jej potrzebują, to kolejna” – zaznaczył w czwartek w Dżakarcie regionalny dyrektor WHO dr Takeshi Kasai podczas briefingu na temat sytuacji w regionie.

Niektóre kraje podpisują umowy na zakup szczepionek we własnym zakresie i mogą rozpocząć szczepienia w nadchodzących miesiącach, ale inne będą mogły to zrobić dopiero w połowie lub pod koniec 2021 roku – oceniła koordynatorka ds. podstawowych leków i technik leczenia WHO dr Socorro Escalante.

Przedstawiciele WHO zaapelowali, aby w pierwszej kolejności szczepione były osoby w grupach podwyższonego ryzyka. Ostrzegli, że nawet masowe szczepienia nie powstrzymają całkowicie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, więc rządy państw powinny przyjąć długoterminową strategię postępowania z nowymi infekcjami, przewidującą więcej testów, śledzenie kontaktów i środki kwarantanny.

Region Zachodniego Pacyfiku WHO obejmuje 37 państw i terytoriów zamieszkanych łącznie przez 1,9 mld ludzi. Część z tych krajów, w tym Japonia i Korea Płd., mierzy się ostatnio z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, ciężkich przypadków Covid-19 i zgonów na tę chorobę.

Służby medyczne Tokio po raz pierwszy od początku pandemii zgłosiły w czwartek ponad 800 nowych infekcji wykrytych w ciągu jednej doby. W związku z rosnącą liczbą chorych w ciężkim stanie władze stolicy Japonii po raz pierwszy podniosły też alert dotyczący obciążenia służby zdrowia na najwyższy poziom w czterostopniowej skali – podała agencja prasowa Kyodo.

Władze Korei Płd. od dwóch dni wykrywają ponad 1000 nowych przypadków zakażeń, rośnie też liczba chorych w ciężkim stanie. W czwartek zgłoszono 22 zgony na Covid-19 – najwięcej w ciągu jednej doby od początku pandemii. Rząd rozważa podniesienie regulacji przeciwepidemicznych na najwyższy poziom – poinformowała agencja prasowa Yonhap.

Z kolejną falą infekcji boryka się również Hongkong, gdzie władze zgłosiły w czwartek 82 nowe zakażenia. Dobowe bilanse w regionie oscylują w ostatnich tygodniach wokół 100, a w wielu przypadkach służbom medycznym nie udaje się ustalić drogi zakażenia, co wywołuje obawy o kolejne skupiska infekcji.

Władze Hongkongu zamierzają kupić 7,5 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 z Chin kontynentalnych, ale w społeczeństwie regionu pojawiają się obawy o jej skuteczność i bezpieczeństwo, gdyż dane z trzeciej fazy prób klinicznych nie zostały jeszcze ogłoszone. W hongkońskim parlamencie pojawiła się propozycja, aby rząd płacił po 5 tys. dolarów hongkońskich (2,3 tys. zł) osobom, które dobrowolnie się zaszczepią – podała publiczna stacja RTHK.