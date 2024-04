Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała już 29 komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w tym KW Prawo i Sprawiedliwość.

Procedury rejestracji komitetów wyborczych na wybory do PE

Do 22 kwietnia jest czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego. Listy kandydatów na posłów do PE komitety muszą zgłosić do 2 maja.

Do tej pory PKW zarejestrowała 29 komitetów wyborczych, z czego 5 to komitety wyborców, 3 to komitety koalicji, a 21 to komitety partii.

Wśród nich znalazły się KKW Koalicja Obywatelska, KW Prawo i Sprawiedliwość, KKW Lewica, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy.

Terminy i mechanizmy wyborów do Parlamentu Europejskiego

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.(PAP)

reb/ godl/