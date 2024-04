Rolnicy nie zwalniają tempa. Od 10 do 12 kwietnia trwa kolejna odsłona strajku tej grupy zawodowej. Tym razem blokady zaplanowane są w województwach: lubuskim i podkarpackim.

Wojewódzkie komendy policji wydały komunikaty, w których informują o blokady w związku z protestami rolników. Uczestnicy strajków blokują dojazdy do większych miast i przejścia graniczne. Gdzie spodziewać się utrudnień?

Protest rolników na Podkarpaciu

Funkcjonariusze z Mielec informują, że w środę (10 kwietnia) od godzin porannych, odbędzie się planowany protest rolników, który może przynieść duże utrudnienia na drogach miasta i powiatu mieleckiego.

„Wyruszając w drogę, powinniśmy uwzględnić dłuższy niż zwykle czas dojazdu, albo znaleźć drogi alternatywne” – czytamy w komunikacie podkarpackiej policji.

Protest rolników będzie polegał na całkowitej blokadzie następujących dróg:

most na rzece Wisłoka w miejscowości Rzędzianowice – droga woj. nr 984 w godz. 7.00-18.00 – droga w kierunku Mielec – Tarnów - Mielec,

most na rzece Wisłoka w miejscowości Wola Mielecka – droga powiatowa w godz. 8.00-18.00 – droga w kierunku Mielec – Tarnów – Mielec,

rondo w Mielcu na ul. Wolności – skrzyżowanie dróg woj. nr 985 z 875w godz. 7.00-18.00 – droga w kierunku Mielec – Kolbuszowa – Rzeszów – Kolbuszowa – Mielec, Tarnobrzeg – Mielec – Dębica – Mielec – Tarnobrzeg.

Policja pokazała również mapę z lokalizacją utrudnień oraz zalecanych objazdów.

Protest rolników w województwie lubuskim

Jak informuje lubuska policja, w związku z zaplanowanym w dniach 10-12 kwietnia protestem rolników nastąpi wstrzymanie ruchu pojazdów na skrzyżowaniu dróg W-134 oraz W-138 (tak zwane „Podgórze” na terenie gminy Krzeszyce). Podano, że ruch na drodze K-22 w stronę Kostrzyna nad Odrą i Krzeszyc będzie odbywał się normalnie, może być on jednak nieco spowolniony z uwagi na natężenie tego ruchu.

„W dniach od 10 kwietnia (środa) od godziny 13.00 do 12 kwietnia (piątek) do godziny 23.59, w związku z planowanym protestem rolników, zablokowane zostanie skrzyżowanie 'Podgórze' na terenie gminy Krzeszyce, a więc dróg W–134 i W–138. Ruch na drodze K–22 w stronę Kostrzyna nad Odrą i Krzeszyc będzie odbywał się normalnie, może być on jednak nieco spowolniony z uwagi na natężenie tego ruchu. Proszę pamiętać, iż z drogi K–22 nie będzie możliwości zjazdu, a następnie wjazdu w drogę W–134 i W–138” – czytamy w komunikacie.

Wskazano również objazdy zarówno dla pojazdów osobowych, jak i ciężarowych. Od Ośna Lubuskiego w kierunku drogi K-22 kierowcy powinni skorzystać z objazdu przez drogę W-137 (kierunek Sulęcin), następnie powiatową 1278 F przez Miechów w drogę W-136 na Lubniewice.

Te osoby, które będą jechały drogą W-138 relacji Długoszyn w stronę Krzeszyc również – jak podaje policja – będą musieli skorzystać z opisanych objazdów.

Strajk rolników w Łodzi

12 kwietnia zaplanowane są również protesty rolników w Łodzi. Tamtejsza policja informuje, że strajk może wpłynąć na czas podróży każdego uczestnika ruchu.

Protesty odbędą się w godzinach 10:00 – 17:00. „W ramach akcji zablokowane będą skrzyżowania: Drogi Krajowej 72 w Nowosolnej, ulicy Strykowskiej i Inflanckiej, ulicy Aleksandrowskiej i Szczecińskiej oraz wjazdy i zjazdy z S-14 na ulicy Maratońskiej” – podano w komunikacie.

Artykuł będzie aktualizowany