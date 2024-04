Według minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej Nałęcz 15 kwietnia "na 99 proc." do Polski wpłynie 6,3 mld euro w ramach pierwszego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Dodała, że "tuż po wakacjach" resort zamierza złożyć kolejne dwa wnioski o płatność. Szefowa MFiPR przekazała, że pod koniec kwietnia Rada Ministrów zamierza przyjąć pakiet renegocjacyjny KPO, który następnie zostanie przesłany do Komisji Europejskiej.

Minister przypomniała na antenie radia TOK FM, że Polska złożyła pierwszy wniosek o płatność z KPO i środki z tego programu trafią do Polski do płowy kwietnia. "Myślę, że mogę zaryzykować, że będzie to 15 kwietnia, ale na 99 proc., że otrzymamy pierwsze środki - 6,3 mld euro" - powiedziała.

Polska chce złożyć kolejne wnioski

Pełczyńska-Nałęcz dodała, że Polska chce złożyć kolejne wnioski o płatność i "naszą ambicją jest złożenie tuż, tuż po wakacjach (...) drugiego i trzeciego".

Szefowa MFiPR przekazała, że pod koniec kwietnia Rada Ministrów zamierza przyjąć pakietrenegocjacyjny KPO, który następnie zostanie przesłany do Komisji Europejskiej. Konsultacje publiczne zrewidowanego KPO już trwają, a 8 kwietnia ma odbyć się wysłuchanie publiczne. Konsultacje potrwają do 15 kwietnia. Minister dodała, że w ramach aktualizacji KPO zrezygnowano m.in. z podatku od samochodów spalinowych i jest to obecnie "bardzo asertywnie" przez resort funduszy negocjowane z UE. Rewizja obejmuje 11 z 55 reform (8 z części grantowej i 3 z części pożyczkowej) oraz 22 z 56 inwestycji (14 z części grantowej i 8 z części pożyczkowej KPO).

Środki z KPO już są wydawane

Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że środki z KPO już są wydawane; 1,5 mld zł przeznaczono na program "Czyste Powietrze", na wsparcie żłobków, na laptopy dla nauczycieli, czy na szerokopasmowy Internet.

Ile otrzyma Polska w ramach KPO

W ramach KPO Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).