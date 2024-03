Rząd we wtorek po godz. 10 rozpoczął obrady; ministrowie zajmą się m.in. projektem zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektem nowelizacji niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej.

Rada Ministrów będzie obradowała pod nieobecność premiera Donalda Tuska, który w poniedziałek udał się do Waszyngtonu. We wtorek, w 25. rocznicę wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego - prezydent Andrzej Duda i szef rządu spotkają się z prezydentem USA Joe Bidenem.

KAS skontroluje złoto

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się projektem zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Projektowana ustawa da m.in. urzędnikom skarbowym możliwość kontroli importu cyny, tantalu, wolframu, ich rud oraz złota.

Rada Ministrów zajmie się też projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. Celem proponowanych zmian jest dostosowanie struktury i zadań administracji rządowej do wyzwań i priorytetów Rady Ministrów wynikających z obecnego otoczenia ekonomicznego i politycznego, wymagających sprawnego reagowania w sprawach dotyczących surowców energetycznych, paliw i energetyki jądrowej. Projektowana ustawa wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz wynikające z nich zmiany w przepisach innych ustaw.

Narodowa Strategia Onkologiczna

W porządku obrad jest też projekt zmian uchwały Rady Ministrów ws. przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030. Zostanie też przedstawiona informacja o organizacji przez Polskę posiedzenia Komitetu Polityki Rozwoju Regionalnego OECD na szczeblu ministrów w czasie prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej w 2025 r.(PAP)

