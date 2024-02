W dobie cyfrowej rewolucji, kiedy nasze życie coraz bardziej przenosi się do świata wirtualnego, smartfony stały się nieodłącznymi towarzyszami naszej codzienności. Służą nie tylko do komunikacji, ale też jako narzędzia pracy, centra rozrywki i skarbnice osobistych danych. W tym kontekście, kwestia bezpieczeństwa i prywatności nabiera szczególnego znaczenia. Coraz częściej słyszymy o podsłuchach i aplikacjach szpiegujących, co skłania do zastanowienia się nad tym, jak chronić nasze urządzenia

Jednym ze sposobów na sprawdzenie, czy nasz telefon nie jest monitorowany przez niechciane osoby, są specjalne kody USSD, w tym *#21# i *#62#. Jest to jednak rozwiązanie tylko częściowe.

Kody USSD #21# i *#62# - do czego służą?

Kody USSD (Unstructured Supplementary Service Data) to proste sekwencje cyfr, które można wpisać w aplikacji dzwoniącej telefonu, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji i informacji serwisowych. Dwa kody, które często pojawiają się w kontekście bezpieczeństwa telefonów, to *#21# oraz *#62#. Pierwszy z nich pozwala na sprawdzenie, czy połączenia, SMS-y czy MMS-y nie są przekierowywane na inny numer bez naszej wiedzy.

Drugi kod, *#62#, wykorzystywany jest do weryfikacji, dokąd przekierowywane są połączenia w sytuacji, gdy nasz telefon jest niedostępny - wyłączony lub poza zasięgiem. W normalnych okolicznościach, powinny one kierować do naszej poczty głosowej, lecz każdy inny numer może wzbudzić nasze podejrzenia.

Jak poznać, czy telefon mógł paść ofiarą złośliwego oprogramowania?

Oprócz wykorzystania kodów USSD, warto zwrócić uwagę na zachowanie naszego telefonu. Niestandardowe sygnały, takie jak samoczynne włączanie się i wyłączanie, szybkie rozładowywanie się baterii czy automatyczne uruchamianie aplikacji, mogą świadczyć o obecności złośliwego oprogramowania. Jednakże, takie objawy nie muszą od razu oznaczać podsłuchu - mogą również wskazywać na naturalne zużycie urządzenia lub obecność zasobożernych aplikacji.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo swojego telefonu?

Podstawową zasadą zwiększenia bezpieczeństwa naszego urządzenia jest regularne sprawdzanie listy administratorów urządzenia oraz uprawnień aplikacji. Warto również unikać podawania swoich haseł niezaufanym osobom oraz wchodzenia w podejrzane linki. Pobieranie aplikacji wyłącznie z oficjalnych sklepów, takich jak Google Play czy App Store, z uwagą na oceny i recenzje, jest kolejnym krokiem w kierunku bezpiecznego korzystania z telefonu. Nie mniej ważna jest ostrożność przy przyznawaniu uprawnień instalowanym aplikacjom - szczególnie tych, które proszą o dostęp do aparatu, mikrofonu czy lokalizacji.