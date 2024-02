Członkowie Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP wydali oświadczenie ws. śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Jego treść prezentujemy poniżej.

Członkowie Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP z najwyższym bólem i goryczą przyjęli wiadomość o śmierci rosyjskiego dysydenta Aleksieja Nawalnego, więzionego w kolonii karnej w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym.

I choć mogliśmy spodziewać się, że lider opozycji demokratycznej, były kandydat na prezydenta Rosji nie przeżyje absurdalnie wysokiego, dziewiętnastoletniego wyroku, który odbywał w najcięższych łagrach moskiewskiego reżimu, jego odejście przepełniło nas ogromnym bólem.

Kremlowski tyran nie zna uczucia litości. Kieruje się wyłącznie strachem. Boi się wolnego słowa i ludzi, którzy mają odwagę je głosić. Dlatego kazał zamordować Annę Politkowską, Borysa Niemcowa, Aleksandra Litwinienkę i wielu innych.

Więzienia i łagry zapełniają się setkami Rosjan, którzy „specjalną operację wojskową” nazywają po imieniu „wojną”. Na 25 lat kolonii karnej skazano niedawno Władimira Kara-Murzę. Jeżeli kremlowski reżim nie upadnie, on także nie przeżyje wyroku.

W Białorusi rządzi klon rosyjskiego despoty. Po sfałszowaniu wyborów prezydenckich i brutalnej pacyfikacji demokratów, tysiące z nich wtrącił do łagrów. Wśród skazanych Polaków jest Andrzej Poczobut, który od 1058 dni przebywa w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Aleksiej Nawalny został rosyjskim bohaterem, kiedy po próbie otrucia go, zdecydował się wrócić z emigracji, wiedząc, jaki los może go spotkać. Wolny świat nie potrafił mu pomóc. Nie jesteśmy wszak bezradni. Jedyna droga do obalenia moskiewskiego reżimu wiedzie przez Ukrainę. Dlatego obóz światowej demokracji musi zrobić wszystko, by Ukraińcy pokonali najeźdźców. Tylko pomagając ukraińskim żołnierzom, walczącym przecież w naszej obronie, możemy uratować życie kolejnym ofiarom mordercy z Kremla.