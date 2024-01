Zaproponujemy spotkanie z Kancelarią Prezydenta, by wyjaśnić wątpliwości, jakie ma prezydent ws. proporcjonalności nowo wybranej Państwowej Komisji Wyborczej - powiedział w środę TVN24 Marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Dodał, że czeka na jak najszybsze zaprzysiężenie nowej PKW.

"Dziennik Gazeta Prawna" podał w ubiegłym tygodniu, że Pałac Prezydencki wysłał pismo do marszałka Sejmu, w którym podnosi wątpliwość, czy PiS - jako najliczniejszy klub w Sejmie - powinien mieć tyle samo członków PKW, co dużo mniej liczny klub KO.

Hołownia potwierdził, że otrzymał pismo od prezydenta, w którym Andrzej Duda podnosi wątpliwości co do proporcjonalności nowo wybranej PKW. "Dziś zaproponujemy spotkanie przedstawicieli Kancelarii Sejmu z Kancelarią Prezydenta, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości, jakie prezydent może mieć co do decyzji Prezydium Sejmu" - powiedział marszałek Sejmu.

"Nie wydaje mi się, by prezydent jako władza wykonawcza miał ochotę aż tak głęboko ingerować we władzę ustawodawczą i w jej kompetencje, i podważać kompetencje Prezydium Sejmu do ustalenia, jaki kształt powinna mieć wybierana przez posłów część PKW. Natomiast jeśli prezydent pyta o informacje, to informacje otrzyma" - zapewnił.

Dodał, że czeka na jak najszybsze zaprzysiężenie nowej PKW. "Wiem, że jest czas do 13 marca (wówczas wygasa kadencja obecnego składu PKW - PAP), ale my jesteśmy w specyficznej sytuacji. Za chwilę startują wybory samorządowe. Mamy za chwilę sytuację, gdy jedna PKW będzie zaczynała wybory, a druga kończyła. To nie służy stabilności procesu wyborczego i prezydent powinien też mieć tego świadomość. Takie argumenty będziemy podnosić. Zobaczymy, co prezydent zrobi w następnym kroku" - powiedział Hołownia.

Sejm 21 grudnia ub.r. wskazał siedmiu członków Państwowej Komisji Wyborczej. Izba zdecydowała, że w Komisji zasiądą: Mirosław Suski, Arkadiusz Pikulik, Konrad Składowski, Ryszard Balicki, Maciej Kliś, Paweł Gieras i Ryszard Kalisz. Sejm wskazuje siedmiu z dziewięciu członków PKW. Dwóch kandydatów na członków PKW wyznaczył klub PiS, dwóch - Koalicja Obywatelska, po jednym zgłosiły kluby PSL-TD, Polska 2050-TD i Lewica.

W ubiegłym tygodniu zastępca szefa KPRP Piotr Ćwik powiedział, że prezydent Duda dokona zaprzysiężenia nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej w terminach, które go do tego obligują. "Kalendarz prezydenta jest konstruowany w taki sposób, aby dopełnić wszystkich obowiązków prezydenta wynikających z powołań, nominacji" – podkreślił Ćwik.

Zgodnie z art. 158 par. 1a Kodeksu wyborczego mandat członków wybranych przez Sejm wygasa z mocy prawa po upływie 150 dni od dnia wyborów do Sejmu.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, a druga tura 21 kwietnia.