O sposobie i metodach leczenia osadzonego decyduje lekarz, mając na uwadze dobro pacjenta - przekazał w piątek zespół prasowy centralnego zarządu Służby Więziennej, w odniesieniu do stanu zdrowia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

Oświadczenie Służby Więziennej

Wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o stosowaniu "tortur" wobec Wąsika i Kamińskiego skomentował w piątek zespół prasowy centralnego zarządu Służby Więziennej w oświadczeniu.

SW podkreśliła, że "każdy funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej, w tym również lekarz jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków w sposób humanitarny i praworządny". "O sposobie i metodach leczenia osadzonego decyduje lekarz, mając na uwadze dobro pacjenta" - czytamy.

Dodano, że Służba Więzienna jest zobowiązana do zapewnienia każdemu osadzonemu odpowiedniej opieki zdrowotnej. "Osadzony, mający zdiagnozowany problem zdrowotny, jest odpowiednio zaopatrywany medycznie i ma zagwarantowane leczenie adekwatne do aktualnego stanu zdrowia i wskazań lekarza" - zaznaczono.

Kamiński karmiony za pomocą sondy. Kaczyński: To tortury

Podczas czwartkowej rozmowy z dziennikarzami w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do stanu zdrowia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, którzy we wtorek opuścili zakłady karne. Kamiński przez dwa tygodnie pobytu w więzieniu stosował głodówkę. We wtorek przed południem jego syn Kacper Kamiński poinformował na platformie X, że wobec byłego szefa CBA ma być wdrożona procedura przymusowego dokarmiania za pomocą sondy przez nos. Kaczyński stwierdził, że Kamiński po wyjściu z więzienia czuje się źle i że zastosowano wobec niego tortury.(PAP)