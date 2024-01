"(…) w pierwszej kolejności będę podejmował działania zmierzające do przywrócenia właściwych, europejskich standardów funkcjonowania Prokuratury" - napisał Adam Bodnar w liście skierowanym do pracowników prokuratury. Zapewnił, że zobowiązania będzie realizował z zapewnieniem standardu niezależnego prokuratora.

"Informacje z ostatnich tygodni pojawiające się w sferze medialnej, jak również uzyskane z przekazanych mi danych, wskazują na liczne nieprawidłowości i nierówności w kwestii awansów prokuratorów, uposażeń wszystkich pracowników, niedostatku kadry urzędniczej, nierówności w zakresie obciążenia zadaniami na różnych szczeblach organizacyjnych prokuratury, a także na wiele innych trudności" - napisał Adam Bodnar.

Minister sprawiedliwości zapowiedział, że przeprowadzi otwarty konkurs na stanowisko prokuratora krajowego.

Podwyżki dla pracowników prokuratury

Bodnar w liście opisał problemy, jakimi musi zająć się jako minister i prokurator generalny. Wskazał, że pierwszoplanownym wyzwaniem jest kwestia stabilizacji kadrowej - w obszarze pełnienia służby prokuratorskiej, jak i kadry urzędniczej.

"W tym celu po wielu latach zaniedbań od 2024 roku nastąpi poprawa bytu materialnego i związane z tym znaczące podwyżki uposażeń pracowników prokuratury" - wskazał.

Przekazał również, że w odniesieniu do prokuratorów i asesorów prokuratury staraniem Ministerstwa Sprawiedliwości doprowadzono do przywrócenia ustawowych zasad ustalania wynagrodzenia za rok 2024, a także wypłaty wyrównań wynagrodzeń za rok 2023. 20-proc. podwyżki otrzymają także urzędnicy i inni pracownicy prokuratury. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że są one nadal niewystarczające.

"Dotyczy to w pierwszej kolejności pracowników zarabiających w granicach wynagrodzenia „minimalnego”. Zainicjuję także działania zmierzające do podniesienia godności urzędników oraz prokuratorów nie tylko w aspekcie finansowym, ale także relacji wewnętrznych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Chcę doprowadzić do zmiany podejścia do realizacji zadań przez kierowników jednostek oraz zapewniania godziwszych warunków pacy. Mam świadomość, że jest to proces długotrwały, dlatego wymaga zainicjowania już dziś i wprowadzenia istotnych zmian w sferze zarządzania prokuraturą" - czytamy.

Informatyzacja prokuratury

W liście minister sprawiedliwości odniósł się również do informatyzacji prokuratury. Jak podał, niedawno wprowadzony system nie spełnia oczekiwań w zakresie jego niezawodności i funkcjonalności.

"A w poczekalni najpilniejszych spraw z szeroko pojętymi zagadnieniami cyfryzacji stoją już kwestie elektronicznych doręczeń i możliwości kierowania pism przez obywateli opatrzonych podpisem elektronicznym" - podał.

Bodnar wskazał, że sprawą wagi państwowej jest podjęcie prac nad nową ustawą ustrojową dotyczącą prokuratury oraz sprzężonymi z nią zmianami w kodeksie postępowania karnego.

"Pierwszym krokiem ku realizacji tego celu jest wzmocnienie roli Krajowej Rady Prokuratorów, która powoli się dokonuje, o czym świadczy aktywność niektórych jej członków na pierwszym posiedzeniu z moim udziałem oraz dziesiątki tysięcy obserwatorów śledzących to wydarzenie za pośrednictwem transmisji online" - wylicza.