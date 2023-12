Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa zostały przejęte w sposób bezprawny i nielegalny; to czarna środa, została podeptana konstytucja, podeptane zostało państwo prawa - mówili w środę senatorowie PiS.

Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

W środę minister kultury odwołał dotychczasowe zarządy Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i ich rady nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy spółek.

Senator PiS Stanisław Karczewski powiedział, że "w sposób bezprawny, nielegalny zostały przejęte media - Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa". "Dziś środa, bardzo wielu komentatorów nazywa to czarną środą, doszło do bezprawnego przejęcia mediów przez koalicję rządową" - mówił Karczewski.

Podkreślił, że wielu polityków PiS było obecnych w siedzibie TVP przy ul. Woronicza, gdzie jak powiedział poturbowana została posłanka PiS Joanna Borowiak, której udzielono pomocy medycznej.

"Pojawiają się również nieprawdziwe, specjalnie rozpowszechniane informacje o tym jakoby prezes złożył rezygnację, mówię o prezesie telewizji (publicznej), mówię o prezes Polskiego Radia - to są nieprawdziwe informacje" - powiedział Karczewski.

Stwierdził, że "polska demokracja jest w tej chwili deptana i niszczona". "To czarny dzień dla polskiej demokracji, ale jestem przekonany, że to jest początek końca koalicji ośmiu gwiazdek, jest to początek końca koalicji nienawiści, zemsty" - dodał Karczewski.

Senator PiS Wojciech Skurkiewicz wtórował, że "dziś została podeptana konstytucja, podeptane zostało państwo prawa". "Do tej pory nie zdarzyło się tak, że sygnał telewizyjny jakiejkolwiek stacji telewizyjnej został wyłączony, odcięty. Dwa razy w historii Polski miało to miejsce 13 grudnia (1981 roku), kiedy został wprowadzony stan wojenny i w dniu dzisiejszym, kiedy został odłączony sygnał TVP Info" - powiedział Skurkiewicz. (PAP)

kos/ mhr/