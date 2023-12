Ponad 41 proc. osób doświadczyło w pracy mobbingu, to nieco więcej niż rok wcześniej – wynika z najnowszego badania UCE Research i platformy ePsycholodzy.pl

Mobbing strukturalny

Zgodnie z badaniem w tym roku szykan doświadczyło 41,5 proc. badanych, podczas gdy w ubiegłym roku było to 40 proc. W tym roku najczęstszymi wskazywanymi zachowaniami były:

- przydzielanie bezsensownych zadań - (12,1 proc),

- obmawianie i rozsiewanie plotek (12 proc.),

- wydawanie sprzecznych poleceń (9,3 proc.),

- tworzenie komentarzy świadczących o zazdrości lub zawiści (8,5 proc.),

- używanie krzyku, przekleństw i wyzwisk (13 proc.).

"Jeśli warunki pracy, kultura organizacji i relacje z przeszłości pozostają na tym poziomie, to istnieje ryzyko utrwalenia niekorzystnych zachowań. Brak zmian w strukturze organizacyjnej może skutkować utrzymaniem się negatywnych wzorców, co wpływa na doświadczanie mobbingu przez pracowników" – mówi Michał Murgrabia, psycholog i prezes ePsycholodzy.pl, platformy do psychoterapii online.

"W społeczeństwie utrzymują się pewne przyjęte wzorce zachowań, które sprzyjają mobbingowi. Wyniki podobne rok do roku mogą świadczyć o trudnościach w ich zmianie"

– dodał.

Badanie przeprowadzono na próbie 1056 dorosłych Polaków.