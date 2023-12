Najnowsze badanie United Surveys dla DGP i RMF FM pokazuje, że Polacy wątpią w harmonijną współpracę prezydenta i premiera.

Aż trzy czwarte badanych uważa, że nie będzie zgody między dużym a mały pałacem, przeciwnego zdania jest tylko 21 proc. badanych. Najwięcej pesymistów jest w grupie od 60. do 70. roku życia, tu aż blisko 80 proc. uważa, że nie będzie zgodnej współpracy. Z kolei najwięcej optymistów jest z najmłodszej grupie wiekowej - 37 proc. - Większość, która przez lata żyła w realiach bipolarnego konfliktu społecznego jest przeświadczona, że tak musi i to musi trwać.

Ten konflikt i różnica jest bardzo silnie zakorzeniona społecznie - mówi politolog prof. Rafał Chwedoruk. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania ankietowanych to najbardziej sceptyczni wobec zgodnej kohabitacji są mieszkańcy wsi a najmniej dużych miast. Akurat w tym badaniu nie mam szczegółowych badań dla poszczególnych elektoratów. Jednak zarówno podział na wiek, jak i ze względu na miejsce zamieszkania sugerują, że większy odsetek osób, które uważają, że możliwa jest zgodna kohabitacja jest w elektoracie opozycji. - Najmłodsi wyborcy, oprócz Konfederacji głosowali głównie na trzy partie opozycyjne i to są ci, którzy nie byli socjalizowani w realiach trwałości tego konfliktu.

Oni dopiero zaczynają się interesować polityką, ale jeszcze nie zdążyli się do tego konfliktu przyzwyczaić. Zauważają, że on trwa, ale w przeciwieństwie do starszych nie uważają tego za normalny stan- podkreśla politolog. Jego zdaniem wynikają z tego wnioski polityczne, bo taki podział powoduje, że deklaracje polityków obu stron o jedności czy pojednaniu trafiają w próżnię. - Tylko ci , którzy będą chcieli trafić do niektórych najmłodszych mogą z tego korzystać, ale tych najmłodszych z powodu struktury społeczeństwa będzie niewielu - podsumowuje prof. Chwedoruk

W najnowszym badaniu zapytaliśmy także o partyjne preferencje. W porównaniu z wynikami wyborów niższy wynik notuje PiS 33 proc. gdy 15 października otrzymała ponad 35 proc. O punkt proc. niższe wyniki mają KO i Lewica, natomiast notowania Trzeciej Drogi i Konfederacji są stabilne.