Myślę, że dziś lub jutro premier powoła komisarzy w samorządach - powiedział w czwartek w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do samorządów, których przedstawiciele dostali się do Sejmu.

Pytany o to, czy premier Morawiecki powoła komisarzy w samorządach, których przedstawiciele dostali się do Sejmu, rzecznik rządu odpowiedział: "Tak, kończy się właśnie procedura w MSWiA. Myślę, że dziś lub jutro premier powoła komisarzy". "To finalny etap procedury" – dodał.

Podkreślił, że premier ma obowiązek powołania komisarzy. "Nie ma możliwości, by ich nie powołać. W tej chwili są apele, by tę procedurę przyspieszyć, bo wstrzymuje to możliwości decyzyjne w samorządzie" – wskazał Müller.

W tegorocznych wyborach parlamentarnych mandat posła uzyskał m.in. dotychczasowy prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który przestał być prezydentem miasta z chwilą ogłoszenia wyniku wyborów. Posłem został też Bartosz Romowicz, który od 2014 roku był burmistrzem Ustrzyk Dolnych.

Do Senatu został wybrany wieloletni prezydent Tychów Andrzej Dziuba, a także Ryszard Brejza, który od 2002 roku był prezydentem Inowrocławia.

Zgodnie z przepisami, w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przed upływem kadencji jego funkcję - do wiosennych wyborów samorządowych - pełni komisarz wyznaczony przez prezesa Rady Ministrów, po rekomendacji wojewody. (PAP)

Autorka: Daria Al Shehabi

