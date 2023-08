Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości jest w tym momencie finalizowany. Jest zarysowany na 8 lat, a nawet i dłuższą perspektywę - mówił we wtorek w Studiu PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Bochenek we wtorek w Studiu PAP pytany o to, jak wyglądają prace nad programem wyborczym PiS przekazał, że "w tym momencie jest on finalizowany". Dopytywany o to, czy zgodnie z zapowiedziami obejmie on plany nie na jedną, a dwie potencjalne kolejne kadencje powiedział, że będzie to "program zarysowany na 8 lat, a nawet i na dłuższą perspektywę".

"Są oczywiście projekty, których nie da się zrealizować w ciągu jednej kadencji, i właśnie w tym programie chcielibyśmy pokazać dłuższą, długofalową politykę i zarysować tą perspektywę rozwoju Polski w kolejnych latach" - powiedział.

Dopytywany o formę prezentacji programu, Bochenek zaznaczył, że nie ustalono jeszcze, czy będzie to "jedno wydarzenie, czy kilka".

Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w lipcu w rozmowie z i.pl zapowiedział, że program partii zostanie przedstawiony po wakacjach oraz że obejmie on "kolejne osiem lat". "Program wyborczy PiS będzie z jednej strony diagnozował aktualną sytuację, a z drugiej – będzie podsumowywał nasze sukcesy i dokonania, a naprawdę było ich sporo" - mówił Kaczyński.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Cała rozmowa dostępna jest pod adresami: https://www.pap.pl/aktualnosci/rafal-bochenek-komisja-ds-rosyjskich-wplywow-powinna-powstac-jest-w-interesie-polski oraz https://wideo.pap.pl/ (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk

amk/ itm/