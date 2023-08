Takie decyzje zapadają na najwyższych szczeblach kierownictwa partii i rządu; w tym momencie nic mi o takowych nie wiadomo - powiedział we wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek, odnosząc się do medialnych doniesień na temat dymisji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Na wspólnej konferencji prasowej rzecznika PiS i posła Radosława Fogla padło pytanie, czy rozważana jest dymisja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w związku z ujawnieniem w mediach społecznościowych danych z recepty wystawionej przez lekarza. Zapytano również, czy zapadła decyzja dotycząca miejsca szefa MZ na liście wyborczej.

W odpowiedzi Bochenek poinformował, że "takie decyzje zapadają na najwyższych szczeblach kierownictwa partii i rządu". "W związku z tym, jeżeli jakiekolwiek będą, to oczywiście będziemy państwu komunikowali. W tym momencie nic mi o takowych nie wiadomo" - powiedział rzecznik PiS.

Dodatkowo zarzucił stacji TVN przedstawianie "alternatywnej rzeczywistości" w materiale na temat problemów z dostępem do leków. "Państwo w ogóle nie przeprosiliście polskiego społeczeństwa za podanie nieprawdziwych informacji, jeżeli chodzi o dostępność do leków przeciwbólowych, psychotropowych, na które się powoływaliście w waszych reportażach. Okazało się, że informacja, którą podawał lekarz, którego wykorzystaliście, czy którego zaprosiliście do reportażu była również nieprawdziwa, ponieważ lekarz mógł jednak wystawić stosowną receptę" - powiedział Bochenek.

W trakcie konferencji doszło do wymiany zdań rzecznika PiS z dziennikarzami TVN. "Państwa najbardziej boli to, że prawda została ukazana" - mówił Bochenek, odpowiadając na pytanie, na jakiej podstawie minister Niedzielski opublikował dane z recepty wystawionej przez lekarza.

Dziennikarka TVN dopytywała rzecznika, na jakiej podstawie szef MZ miał dostęp do danych z recepty. "Rolą instytucji publicznych jest stanie na straży prawdy. Jeżeli państwo podajecie nieprawdziwą informację, która ma dezinformować polskie społeczeństwo w zakresie możliwości wystawiania recept i dostępności do poszczególnych leków, to rolą instytucji publicznych, wszystkich, jest prostowanie tych informacji. Pan minister Niedzielski sprostował tę informację, która okazała się jednym, wielkim kłamstwem i fake newsem" - powiedział Bochenek.

Po tym jak dziennikarka ponawiała swoje pytanie, poseł PiS Radosław Fogiel odparł, że "to są pytania w pierwszej kolejności do rzecznika Ministerstwa Zdrowia". "Rozumiem, że obawiają się państwo zadać to pytanie rzecznikowi, bo wczoraj bardzo dobitnie udowodnił kłamstwa, które do tej pory padły na państwa antenie" - powiedział.

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski zamieścił na Twitterze dwa wpisy, w których odniósł się do materiału wyemitowanego dzień wcześniej w Faktach TVN.

"Kłamstwa Fakty TVN. We wczorajszym wydaniu usłyszeliśmy, że pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez ostatnie 2 dni recept na leki przeciwbólowe. Sprawdziliśmy w Poznaniu. I co? Pacjenci po operacjach ortopedycznych otrzymywali recepty na wskazane leki!" - napisał minister w pierwszym wpisie. "Lekarz Piotr Pisula, szpital miejski w Poznaniu, wczoraj w Fakty TVN +żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty+. Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to FAKTY. Jakie kłamstwa czekają nas dziś" - dodał Niedzielski w drugim wpisie.

Na tę wypowiedź zareagowała m.in. Naczelna Rada Lekarska, zarzucając szefowi resortu zdrowia złamanie tajemnicy lekarskiej poprzez ujawnienie, jakie leki i komu wystawia lekarz. Zapowiedziała również złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie wypowiedzi szefa MZ.

Lekarz Piotr Pisula, którego dane minister opublikował w mediach społecznościowych, poinformował na Twitterze, że złożył przedsądowe wezwanie skierowane do Adama Niedzielskiego. Pisula domaga się "usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych". Wzywa także szefa resortu zdrowia do przeprosin i przekazania 100 tysięcy złotych na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu.(PAP)

autorki: Karolina Kropiwiec, Katarzyna Herbut

