Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Ceny oleju napędowego spadają już od siedmiu tygodni, z poziomu 7,66 zł/l na początku lutego do poziomu 6,81 zł/l obecnie. W sumie diesel potaniał średnio o 85 gr/l i jest tańszy niż w tym samym okresie roku ubiegłego o 71 gr/l. Poniżej poziomu z roku ubiegłego spadła średnia cena benzyny bezołowiowej 95, ale ta jest tańsza jedynie o 2 gr/l. 17% mniej płacą za paliwo posiadacze samochodów z instalacjami LPG. Obecne ceny autogazu są niższe o 66 gr/l niż rok temu.

Średnie ceny na stacjach na 23.03.2023 wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 - 6,63 zł/l (-7 gr/l), bezołowiowej 98 - 7,28 zł/l (-7 gr/l), oleju napędowego 6,81 zł/l (-20 gr/l), autogazu 3,12 zł/l (-4 gr/l).

W wyniku wahań cen ropy i kursu USD/PLN w ciągu ostatniego tygodnia hurtowe ceny paliw podlegały ciągłym zmianom. Jednak w dalszym ciągu korzystniej wyglądają zmiany cen oleju napędowego niż benzyny, co potwierdzają później ruchy cen na stacjach.

Już tylko nieliczne stacje oferują olej napędowy w cenach powyżej 7 zł za litr, ale i to powinno się wkrótce zmienić. Obniżki cen detalicznych będą prawdopodobnie kontynuowane w skali do 5 gr/l benzyny i 10 groszy na litrze oleju napędowego. Ceny LPG mogą podobnie jak benzyna tanieć do 5 gr/l.

Ropa naftowa

Majowa seria kontraktów na ropę Brent, po wzroście w połowie tygodnia do poziomu 77 USD/bbl, w piątek spada w rejon 73 USD/b. Na rynku wciąż przeważają obawy o kondycję sektora bankowego i popytową stronę rynku, w tym między innymi brak zakupów ropy na uzupełnienie rezerw strategicznych USA.

Departament Energii USA w najnowszym raporcie poinformował, że zapasy ropy naftowej w USA w poprzednim tygodniu wzrosły o 1,12 mln baryłek, do poziomu 481,2 mln baryłek. To najwyższy poziom zapasów ropy naftowej od maja 2021 roku, czyli od prawie dwóch lat. Spadły natomiast wyraźnie zapasy benzyny (-6,4 mln baryłek) oraz destylatów (-3,31 mln baryłek)

Członkowie OPEC spotkają się 3 kwietnia na wspólnym posiedzeniu komitetu monitorującego ministerialnego, które może przyspieszyć drugie spotkanie w celu zmiany kwot produkcyjnych.

(ISBnews/BM Reflex)