REGULAMIN ŚWIADCZNIA USŁUG

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

akcji „Rozlicz PIT 2022!”

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument (dalej: Regulamin) stanowi opis usługi polegającej na udzielaniu informacji o stanie prawa z zakresu określonego Regulaminem, na warunkach w nim określonych.

2. Organizatorem i Usługodawcą jest INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14, 01-066 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000225279, REGON: 011617580, NIP: 118-00-93-066, kapitał zakładowy 4.700.000 zł, w całości opłacony (dalej: INFOR). Partnerem akcji „Rozlicz PIT 2022!” jest Ministerstwo Finansów (dalej: Partner Merytoryczny).

§2

Definicje

1. Akcja „Rozlicz PIT 2022!”– akcja zorganizowana przez INFOR w celu świadczenia Usługi, w terminie i w czasie wyznaczonym przez INFOR, określonych na stronie internetowej: serwisy.gazetaprawna.pl/rozliczpit2022 ;

2. Dzwoniący – osoba prawna, jednostka organizacyjna, osoby fizyczne reprezentujące ww. osoby prawne lub jednostki organizacyjne, a także pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która łącząc się przez Infolinie uzyskuje Informacje o stanie prawna od Eksperta;

3. Ekspert – osoba, działająca na zlecenie INFOR,

4. Infolinia – usługa telefoniczna świadczona zgodnie z cennikiem operatora telefonicznego Dzwoniącego, zorganizowana przez INFOR pod nr telefonu: (22) 7613020;

5. Usługa, Informacja Prawna – odpowiedź Eksperta na zadane przez Dzwoniącego pytanie z zakresu rozliczenia PIT za 2022 r, jako osoby fizycznej oraz osoby prawnej;

6. Zapytanie – pytanie Dzwoniącego zgodne z zakresem Usługi.

§3

Warunki udzielania Informacji Prawnych

1. Usługa skierowana jest do osób fizycznych, jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych i obejmuje świadczenie usługi polegającej na udzieleniu Informacji o stanie prawa za pomocą środków komunikowania na odległość (telefonu).

2. Uzyskanie przez Dzwoniącego Informacji Prawnej świadczonej w ramach akcji „Rozlicz PIT 2022!” jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Dzwoniącego postanowień niniejszego regulaminu oraz określonych w nim zasad.

3. Dzwoniący może skorzystać z Usługi dzwoniąc na Infolinię w dniu i w godzinach wskazany przez INFOR w materiałach promujących akcję „Rozlicz PIT 2022!”.

4. Informacje prawne są udzielane wyłącznie w formie telefonicznej, w czasie rzeczywistym.

5. Koszt połączenia telefonicznego wynika z umowy zawartej przez Dzwoniącego z operatorem, z którego korzysta Dzwoniący wykonując połączenie z Infolinią.

6. Usługa jest świadczona w języku polskim.

7. INFOR zastrzega, iż Usługa może być świadczona przez podmioty trzecie, za działania których odpowiada jak za swoje własne.

§ 4

1. Usługa polega na nawiązaniu połączenia głosowego z Ekspertem w dni akcji „Rozlicz PIT 2022!” w godzinach od 10.00 do 15.00.

2. Po uzyskaniu połączenia z Infolinią Dzwoniący ma możliwość zapoznania się z warunkami niniejszego Regulaminu, treścią obowiązku informacyjnego INFOR, po czym zostaje połączony z Ekspertem. Podczas połączenia Dzwoniący powinien szczegółowo przedstawić swój problem / pytanie wyłącznie z zakresu określonego w §2 ust. 5 Regulaminu.

3. Ekspert udziela telefonicznie informacji Prawnej w sprawie przedstawionego stanu faktycznego, Ekspert nie analizuje dokumentów.

4. Informacja Prawna jest udzielana w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej na dzień udzielania odpowiedzi.

5. W celu bezpieczeństwa oraz zapewnienia najwyższej jakości Usługi, rozmowy telefoniczne są nagrywane po uzyskaniu na to zgody Dzwoniącego. Kontynuacja rozmowy będzie oznaczała akceptacje zasad niniejszego Regulaminu oraz zgodę Dzwoniącego na nagrywanie rozmowy. Przerwanie połączenia przez Dzwoniącego z uwagi na brak zgody na nagrywanie rozmowy nie będzie uprawniła Dzwoniącego do skorzystania z Usługi i będzie traktowane, jako nieudzielenie Informacji Prawnej z przyczyn dotyczących Dzwoniącego. Treść nagrań jest chroniona zgodnie z przepisami prawa.

§ 5

Treść Zapytań

1. W sytuacjach, w których Zapytanie wykracza swoim przedmiotem poza zakres Usługi, Ekspert udziela odpowiedzi jedynie w zakresie nim objętym.

2. W sytuacjach, w których:

a. pytanie jest zadane w sposób nieprecyzyjny, niejasny lub ma zbyt ogólny charakter, lub

b. pytanie zmierza do naruszenia lub obejścia obowiązującego prawa, lub

c. Dzwoniący posłużył się zwrotem wulgarnym, lub

d. zapytanie narusza Regulamin w inny sposób

- Ekspert ma prawo uznać Usługę za wykonaną.

3. Zapytanie powinno:

a. zapewniać anonimowość osób trzecich, oraz

b. być wolne od przytaczania okoliczności faktycznych w zakresie zbędnym dla wy-konania Usługi.

4. Dzwoniący powinien się powstrzymać od przesyłania INFOR w jakiejkolwiek formie jakichkolwiek materiałów, w tym dokumentów, w szczególności pism, orzeczeń, umów lub ich projektów. INFOR nie przyjmuje ani nie analizuje takich materiałów ani nie jest zobowiązany do ich zwrotu lub przechowywania.

§ 6

Zawarcie i obowiązywanie Umowy

1. Umowa zawierana jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon).

2. Zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Dzwoniącego postanowień Regulaminu. Regulamin umieszczony jest na stronie serwisy.gazetaprawna.pl/rozliczpit2022. Dzwoniący podczas kontaktu z Infolinią potwierdza, że się z nim zapoznał i akceptuje jego warunki.

3. Umowa zawierana jest na okres wykonania Usługi.

4. Aby zawrzeć Umowę, należy zadzwonić na Infolinię. W trakcie połączenia Dzwoniący zostaje poinformowany o Regulaminie oraz o treści klauzuli informacyjnej

5. Z uwagi na fakt, iż wykonywanie Usługi odbywa się czasie wykonania połączenia, tj. ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynikającego z przepisów prawa, Dzwoniący będący konsumentem zobowiązany jest do złożenia INFOR podczas rozmowy telefonicznej z Infolinią wyraźnego oświadczenia zawierającego żądanie, iż żąda on wykonania usługi przed terminem do odstąpienia. W przypadku nie złożenia takiego żądania INFOR jest uprawniony do odmowy wykonania Usługi.

§ 7

Publikacja treści Zapytania oraz odpowiedzi

1. Dzwoniący wyraża zgodę na opublikowanie przez INFOR w prasie oraz produktach IN-FOR zarówno treści Zapytania, jak i przekazanej Dzwoniącemu treści Porady (dalej: Publikacja).

2. Publikacja następuje ze zmianami niezbędnymi do uniemożliwienia identyfikacji Dzwoniącego (m.in. zmiana danych, kwot, miejsca, czasu).

3. Treść Publikacji może być udostępniona przez INFOR zarówno odpłatnie oraz nieodpłatnie.

§ 8

Reklamacja

1. Reklamacje Dzwoniącego związane z Usługą mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną pod adresem bok@infor.pl.

2. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, Dzwoniący jest proszony:

a. zatytułować wiadomość słowem „reklamacja”,

b. podać datę i przybliżoną godzinę rozmowy telefonicznej, której dotyczy reklama-cja

c. przedstawić treść sformułowanego zapytania, z którym wiąże się reklamacja,

d. wskazać swoje zastrzeżenia.

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Dzwoniący zostanie powiadomiony pocztą elektro-niczną w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Dzwoniącemu przysługuje prawo dodatkowego kontaktu z Ekspertem w tej samej sprawie, o szczegółach którego INFOR poinformuje w odpowiedzi na reklamacje.

§ 9

Odpowiedzialność

1. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, INFOR ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i Regulaminie.

2. INFOR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi w wyniku działania siły wyższej. Niezwłocznie po ustaniu przeszkody nastąpi wznowienie świadczenia Usługi.

3. W przypadku, gdy informacje przekazane przez Dzwoniącego do Eksperta w celu wykonania Usługi okażą się błędne, nieprawdziwe lub niepełne INFOR nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, powstałą wskutek przekazania przez Dzwoniącego takich informacji.

4. INFOR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytej realizacji Usługi w przypadkach, gdy nienależyte wykonanie Usługi będzie wynikiem wydania przez organy publiczne po dniu wykonania Usługi, interpretacji w zakresie przepisów prawa odmiennej od interpretacji istniejących na dzień realizacji Usługi, albo obowiązywaniem innych przepisów prawa, aniżeli przepisy prawa obowiązujące w dniu świadczenia Usługi.

5. INFOR nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne wynikłe po stronie operatorów telefonicznych.

§ 10

Teść zapytań, Interpretacja przepisów prawa

1. Treści komunikatów, kierowanych do Eksperta przez Dzwoniącego, nie mogą być niezgodne z prawem polskim, międzynarodowym lub postanowieniami Regulaminu, a w szczególności zabronione jest posługiwanie się w ramach korzystania z Usługi z materiałów obscenicznych, obraźliwych, łamiących prawo do prywatności, nawołujących do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, propagujących przemoc itp.

2. Dzwoniący oświadcza, że jest świadomy, że Usługa jest tworzona na podstawie przedstawionej przez Dzwoniącego informacji i opisu sytuacji prawnej oraz są indywidualną interpretacją danego stanu faktycznego i prawnego, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Ponadto oświadcza, że jest świadomy, że obecnie w polskim ustawodawstwie nie ma powszechnie wiążącego sposobu wykładni i interpretacji przepisów prawnych oraz że od każdej interpretacji przepisów dopuszczalne są odstępstwa. INFOR ma prawo poinformować Dzwoniącego o możliwości takich odstępstw oraz o możliwości napotkania odmiennej interpretacji oraz innego zastosowania przepisów, co nie może być podstawą do złożenia reklamacji przez Dzwoniącego.

3. Dzwoniący oświadcza, że jest świadomy, iż zawsze zalecane jest Dzwoniącemu w celu pewności i prawidłowości rozwiązania problemu prawnego, aby wystąpił do właściwego organu z prośbą o interpretację indywidualną danych przepisów prawa, nawet jeśli przesłana została interpretacja od INFOR.

4. W przypadku, gdy władza publiczna nie przestrzega prawa, niewłaściwie publikuje lub zaniecha publikacji aktów prawnych i orzeczeń, powolnie i przewlekle podejmuje czynności i działania, INFOR nie podnosi za to odpowiedzialności.

§ 11

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO), jest INFOR.

2. Kontakt z INFOR możliwy jest:

a. za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Burakowska 14, 01-066Warszawa (z dopiskiem „Dane osobowe”);

b. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta:

i. adres e-mail: bok@INFOR.pl,

ii. numer telefonu: 801 626 666 lub 22 761 30 99;

c. za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail inforiod@infor.pl.

3. INFOR będzie przetwarzał dane osobowe Dzwoniącego w następujących celach:

a. jeżeli Dzwoniący jest osobą fizyczną nabywającą we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą):

i. umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez cały okres realizacji usług;

ii. realizacji ciążących na nim obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa,

iii. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zamówieniem lub zawartą umową świadczenia usług – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu INFOR w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas prze-widziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;

iv. otrzymywania w formie telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów INFOR, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z INFOR (na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody;

b. jeżeli Dzwoniący jest osobą fizyczną nabywającą w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej):

i. w celu realizacji umowy, której stroną jest firma, którą Dzwoniący reprezentuje (dokonuje odbioru zamówienia), a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu INFOR jako strony umowy zawieranej z firmą, którą Dzwoniący reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

ii. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zamówieniem lub zawartą umową sprzedaży – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu INFOR w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;

iii. otrzymywania w formie telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów INFOR, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z INFOR (na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody;

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, a tym samym zawarcia umowy o świadczenie usług z INFOR. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez INFOR.

5. Dane osobowe Dzwoniącego mogą być ujawniane podmiotom z Grupy INFOR PL (IN-FOR IT Sp. z o. o., KRS: 0000331240) oraz mogą być ujawniane podmiotom świadczą-cym usługi na rzecz INFOR (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, księgową, firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym, podatkowym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi telesprzedaży) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja).

6. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku INFOR zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą.

7. Dzwoniącemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także cofnięcia zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.

8. Dzwoniącemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych na-rusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

§ 12

Postanowienia dodatkowe

1. Dzwoniący jest związany tą wersją Regulaminu, którą zaakceptował przy zawarciu umowy.

2. Dzwoniący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

3. INFOR nie zapewnia usług posprzedażnych.

5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże, INFOR nie zapewnia możliwości skorzystania przez Dzwoniących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

6. INFOR nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

7. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba INFOR.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2023 roku.

9. Umowy realizowane są na podstawie zapisów Regulaminu, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.

10. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy sąd powszechny dla siedziby INFOR.