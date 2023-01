Podczas sobotniej konferencji prasowej przed ratuszem w Zamościu wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski odniósł się do przyjętej w piątek przez Sejm ostatecznej wersji tzw. ustawy antyprzemocowej 2.0.

„Jest to rozwiązanie, które wprowadza Polskę do grona państw, gdzie ochrona przed przemocą domową należy rzeczywiście do najskuteczniejszych i najsilniejszych. Rozwiązanie przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, wzorowane jest na wcześniejszej regulacji, która obowiązuje już od ponad dwóch lat” – zwrócił uwagę Romanowski.

Przypomniał, że poprzednia ustawa antyprzemocowa wprowadziła możliwość wydania natychmiastowego nakazu opuszczenia przez sprawcę przemocy domowej mieszkania i zakaz zbliżania się do tego miejsca na 14 dni.

„To nie jest już tak, jak było wcześniej, że osoba dotknięta przemocą uciekała z domu albo musiała pozostawać ze sprawcą przemocy pod jednym dachem. To doprowadziło do znaczącej poprawy sytuacji osób dotkniętych przemocą domową” – ocenił wiceminister sprawiedliwości, dodając, że te rozwiązania okazały się bardzo skuteczne.

„Prawie 9 tys. nakazów (opuszczenia mieszkania – PAP) oznacza 9 tys. rodzin uwolnionych od przemocy” – stwierdził Romanowski, uzupełniając, że tylko w trzech przypadkach zostały uchylone przez sąd jako wydane niezasadnie. „Pokazuje to, jak dobrze polscy funkcjonariusze policji, Żandarmerii Wojskowej te przepisy stosują” – stwierdził Romanowski.

Wyjaśnił, że nowelizacja ustawy antyprzemocowej wprowadza kolejne trzy rozwiązania, które mają chronić osoby pokrzywdzone nie tylko w mieszkaniu, ale również poza nim. Wymienił, że chodzi o: zakaz zbliżania się do osoby na daną liczbę metrów; zakaz wstępu w określone miejsca typu szkoła, do której uczęszczają dzieci, czy zakład pracy, gdzie może pracować osoba dotknięta przemocą; zakaz kontaktowania się, żeby uniemożliwić np. nękanie przez sprawcę.

Dodał, że wydane w trybie natychmiastowym przez policję lub żandarmerię 14-dniowe zakazy będą mogły być przedłużone przez sąd cywilny.

„Oprócz tego wprowadzany również cały pakiet rozwiązań przyjaznych dla dzieci, dla osób z niepełnosprawnościami w postępowaniu karnym tak, aby właśnie dostęp do wymiaru sprawiedliwości był jeszcze lepszy” – stwierdził Romanowski.

Zdaniem obecnego na konferencji prasowej w Zamościu wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego wprowadzone regulacje chronią szczególnie polskie kobiety, żony i matki przed przemocą domową.

„Pomimo tego, że od ostatnich kilkunastu lat, szczególnie środowiska lewicowe, liberalne tak dużo mówiły o prawach kobiet, o walce z przemocą, to wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska w latach 2007-2015, nie było żadnego skutecznego narzędzia walki z przemocą” – zwrócił uwagę Kowalski.

Wyraził również nadzieję, że nowelizacja ustawy antyprzemocowej zostanie wdrożona jeszcze w tym roku, dodając, że czeka ona obecnie na podpis prezydenta.(PAP)

Autorka: Gabriela Bogaczyk