Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy wydłużający kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. Celem projektu jest przesunięcie wyborów samorządowych z jesieni 2023 roku na wiosnę 2024 roku, aby nie kolidowały z wyborami parlamentarnymi.

Projekt ostro krytykuje opozycja. Ich zdaniem, intencje PiS są nieczyste i jest to "ustawianie gry wyborczej pod siebie". Politycy PiS odpowiadają: argumentem za zmianą kalendarza wyborczego jest potrzeba uniknięcia "zamieszania", na co wskazywał m.in. przewodniczący PKW.

W rozmowie z PAP, szef gabinetu prezydenta zwracał uwagę, że argumentem głowy państwa za utrzymaniem ustawowego terminu wyborów było to, że Polacy umówili się ze swoimi samorządowcami na 5-letnią kadencję, zaś przesunięcie wyborów będzie naruszeniem tej umowy.

Jednak - jak mówił - prezydent zawsze wskazywał, że zarówno z powodów technicznych jak i politycznych, bardzo trudno byłoby zorganizować wybory samorządowe i parlamentarne w tak zbliżonym terminie.

"Powody techniczne to wielki wysiłek organów wyborczych, zaś polityczne to dominacja kampanii ogólnokrajowej nad sprawami lokalnymi. To zjawisko niekorzystne i argument na rzecz rozdzielenia tych dwóch kampanii" - wskazał Szrot.

Zaznaczył jednocześnie, że prezydentowi zależy także na tym, by zachować odpowiedni dystans między wyborami samorządowymi a wyborami do Parlamentu Europejskiego, które również odbędą się wiosną 2024.

Odnosząc się do zarzutów opozycji, prezydencki minister wskazał, że przeniesienie terminu wyborów, a także związane z nim pozytywne i negatywne skutki będą w tym samym stopniu dotyczyły wszystkich komitetów wyborczych. "Opozycja czekała, czy PiS taki projekt złoży i natychmiast po złożeniu rzuciła się, aby go ostro politycznie krytykować. Wilczym prawem opozycji jest krytyka" - stwierdził Szrot.

Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 roku). Jesienią 2023 r. wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 roku). Na wiosnę 2024 r. wypadają natomiast wybory do Parlamentu Europejskiego (ostatnie odbyły się 26 maja 2019 r.).

Prezydent Andrzej Duda powiedział w czwartek w wywiadzie dla "Wprost", że dla transparentności politycznej, wyrównania szans, zmniejszenia ciśnienia, jakie będzie wytwarzała kampania wielkich ugrupowań, należy rozdzielić wybory parlamentarne i samorządowe. "Wiosna 2024 r. byłaby optymalnym terminem wyborów samorządowych - ocenił prezydent Duda.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ par/