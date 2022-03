Reklama

Społeczna wizja Lublina

– Udział mieszkanek i mieszkańców w procesie tworzenia Strategii stał się nie tylko priorytetem, ale przede wszystkim kluczową metodą realizacji tego projektu. Rozpoczęliśmy od ustalenia społecznej wizji rozwoju Lublina. Korzystaliśmy z różnorodnych narzędzi partycypacyjnych zachęcając mieszkańców do zabrania głosu. Naszym celem było zaangażowanie jak największej liczby osób. Do tej pory żaden polski samorząd nie zastosował tak rozległego i zaawansowanego mechanizmu partycypacyjnego w procesie tworzenia długoterminowej strategii rozwoju miasta – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W ramach pierwszego etapu działań miasto przede wszystkim poszukiwało odpowiedzi na pytanie: Jaki ma być Lublin w 2030 roku? Zbieraniu opinii służyły m.in. spotkania tematyczne i środowiskowe, wydarzenia w przestrzeni miasta w formie punktów mobilnych, spotkania otwarte w dzielnicach oraz gra i warsztat przyszłości. Działania te zaangażowały blisko 2 500 osób. Swoje zdanie na temat przyszłości Lublina przedstawiciele i przedstawicielki różnych środowisk i grup interesariuszy, wyrażali także poprzez udział w badaniach ankietowych, wywiadach indywidualnych oraz wywiadach grupowych. Dzięki tym narzędziom udało się zebrać blisko 10 000 opinii.

Od wizji i wyobrażeń do konkretnych kierunków rozwoju

Zebrane wizje i wyobrażenia na temat miasta musiały zostać przełożone na konkretne propozycje kierunków rozwoju Lublina. Pracę tę wykonały Tematyczne Grupy Robocze (TGR). Uczestniczyło w nich 120 osób tworzących 12 odrębnych zespołów. W skład TGR mógł wejść każdy poprzez proces otwartej rekrutacji. Każda grupa robocza składała się z 10-cio osobowego zespołu ekspertów i „użytkowników” miasta. Tworzyli ją przedstawiciele mieszkańców, reprezentanci organizacji trzeciego sektora, biznesu i uczelni wyższych, a także urzędnicy. W rezultacie przeprowadzonych warsztatów i konferencji powstały konkretne propozycje wizji i kierunków rozwoju Lublina, wraz ze szczegółowymi celami oraz zadaniami do realizacji. Etap ten został podsumowany w postaci obszernego, 400-stronicowego raportu.

Rozbudowane, dwuetapowe konsultacje społeczne

Rekomendacje zawarte w raporcie z prac TGR zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym. Składały się na nie spotkania informacyjne w różnych językach, spotkania online oraz dyżury konsultacyjne w przestrzeni miasta, przede wszystkim w miejscach często uczęszczanych. Miasto organizowało spotkania z ciałami doradczymi i organami samorządowymi, a mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się w ankiecie dostępnej online. W efekcie do urzędu trafiły opinie od niemal 550 osób i 37 organizacji oraz instytucji.

Rezultatem wszystkich działań partycypacyjnych oraz przygotowanych w ramach projektu analiz i opracowań, był projekt dokumentu Strategii Lublin 2030, który również trafił pod konsultacje społeczne. Tym razem miały one postać debat tematycznych i wysłuchań publicznych online. Zainteresowani mieli także możliwość składania uwag do dokumentu za pośrednictwem różnych narzędzi i kanałów komunikacji, dostosowanych do profilu mieszkańców.

Tak wypracowana, ostateczna wersja Strategii Lublin 2030 – dokumentu zgodnego z założeniami koncepcji Human Smart City – weszła w życie w styczniu 2022 r., kiedy to została uchwalona przez Radę Miasta Lublin. Tym samym stała się trwałym i namacalnym rezultatem zaangażowania kilkunastu tysięcy lublinian w budowanie przyszłości swojego miasta. W trakcie całego procesu tworzenia Strategii Lublin 2030 udział wzięło również ponad 100 krajowych i lokalnych ekspertów z różnych dziedzin. Cały czas działania Urzędu Miasta wspierane były przez Stowarzyszenie Lubelska Grupa Badawcza – partnera społecznego projektu. Wypracowany wspólnym wysiłkiem dokument tej rangi, jest narzędziem zarządzania Lublinem przez najbliższą dekadę.