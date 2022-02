Reklama

Chodzi o ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

"Ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych tzw. projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Nowelizacja dodaje do ustawy o odnawialnych źródłach energii przepis, który przewiduje, że osoba (prosument energii odnawialnej), która do 31 marca 2022 r. zawrze umowę na zakup, montaż czy dofinansowanie mikroinstalacji OZE z samorządem, który realizuje projekt parasolowy - dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, a także do końca grudnia 2023 r. złoży prawidłowy wniosek o przyłączenie mikroinstalacji, będzie mogła być rozliczana na dotychczasowych zasadach, czyli w systemie opustowym.

Prosument, jak wyjaśniono, będzie jedynie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy, że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz że umowa ta nie została rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem art. 2, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. - zaznaczono w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Jak informowano podczas prac nad ustawą w parlamencie, inicjatywa odpowiada na zastrzeżenia samorządów, które podnosiły, że zmiana systemu rozliczeń prosumentów z opustowego na net-billing spowoduje, iż beneficjenci programów parasolowych będą masowo z nich rezygnować. To - jak wskazywały samorządy - mogłoby prowadzić do konieczności zwrotu znacznych środków europejskich, które były przeznaczone na takie projekty. Według wyliczeń resortu klimatu i środowiska projekty parasolowe prowadzi ponad 800 gmin, a dzięki nim powstanie ok. 92 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych. Na koniec 2021 r. w Polsce przekroczono liczbę 850 tys. prosumentów, a w samym 2021 r. przybyło ich 400 tys.

