Czarzasty, który w poniedziałek był gościem w RMF FM, był pytany o możliwą jedną listę wyborczą z Platformą Obywatelską. "Będziemy podejmowali decyzję w tej sprawie na pół roku przed wyborami, jeżeli chodzi o Lewicę" - odpowiedział.

"Ja już byłem na jednej liście wspólnej w wyborach do europarlamentu, ta lista z PiS-em przegrała" - mówił wicemarszałek Sejmu. "Myślę, że to, co ja mówię w tej sprawie nie jest tak ważne w porównaniu z tym, co mówią inni uczestnicy polskiego życia politycznego" - dodał. "Pan kolega (lider Polski 2050, Szymon) Hołownia poinformował, że nie będzie tworzył jednej listy z panem Donaldem Tuskiem, pan (prezes PSL) Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że będzie tworzył swoją listę i nie będzie tego tworzył na pewno z Platformą Obywatelską" - podkreślał.

Jak wskazał Czarzasty, Tusk atakuje Lewicę. "Panie Donaldzie, wróg jest gdzie indziej, nie Lewica" - mówił. "Jedyna struktura, której pan Donald Tusk nie atakuje, to jest Konfederacja" - ocenił. "Trochę mnie to dziwi" - dodał.

"Pan Donald Tusk nigdy nie rozmawiał ze mną, a ja nigdy nie rozmawiałem z panem Donaldem Tuskiem" - przyznał polityk Lewicy. "Jego misja jednoczenia opozycji po jego powrocie, wydaje się mocno zagrożona" - ocenił Czarzasty.

Dopytywany, czy wyklucza start z jednej opozycyjnej listy powiedział, że "tego nie wyklucza". "Aczkolwiek bardzo proszę Tuska, niech pan przestanie atakować Lewicę, bo my pana nie atakujemy. Wydaje mi się, że przeciwnika mamy gdzie indziej" – zaapelował. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski