– To wynik zgodny z długo- falowymi badaniami opinii publicznej, m.in. CBOS. Polacy są za członkostwem w UE. W tym kontekście tezy o wychodzeniu z UE są absurdalne i większość badanych potwierdza taką opinię – ocenia Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz. – To jeden z rekordowych wyników. W ostatnich latach Polacy coraz bardziej doceniają obecności w Unii pomimo rosnącej propagandy antyunijnej – podkreśla rzecznik PO Jan Grabiec. Szczegółowe badania z podziałam na wiek czy miejsce zamieszkania są także jednoznaczne, wszędzie przeważają zwolennicy pozostania w UE. Najwięcej jest ich w dużych miastach – 94 proc., najmniej na wsi. Ale nawet tam to aż 83 proc. Podział na wiek pokazuje, że największe poparcie dla pozostania w UE jest wśród najmłodszych i najstarszych badanych – od 95 do 100 proc. Najniższe wśród pięćdziesięciolatków – 76 proc. Ciekawe są rezultaty z rozbiciem na elektoraty ugrupowań parlamentarnych. W KO, Lewicy czy PSL poparcie dla pozostania w UE to wyniki przekraczające 90 proc. W samym elektoracie PiS to 87 proc. badanych. – Te wyniki są absolutnie jednoznaczne w porównaniu z innymi krajami UE, np. z Czechami. Zgoda w tym punkcie wykracza poza różne podziały w społeczeństwie. To pokazuje, że w Polsce długo jeszcze nie będzie przestrzeni dla eurosceptycyzymu – podkreśla politolog dr. hab Rafał Chwedoruk.