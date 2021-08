We wtorek premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta z wnioskiem o odwołanie lidera Porozumienia Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii. W środę rano Zarząd Krajowy Porozumienia zdecydował, że ugrupowanie opuszcza Zjednoczoną Prawicę, a parlamentarzyści Porozumienia odejdą z klubu PiS i utworzą koło parlamentarne.

Minister Wójcik odnosząc się w rozmowie z PAP do sytuacji w koalicji powiedział, że przyjmuje do wiadomości fakt zdymisjonowania Jarosława Gowina. Jego zdaniem nie musi to jednak oznaczać końca Zjednoczonej Prawicy. "Sądzę, że Zjednoczona Prawica będzie funkcjonowała choć w nieco innej formie po odejściu Jarosława Gowina. Wydaje mi się, że mamy większość i pokażą to dzisiejsze głosowania w Sejmie" - mówił Wójcik.

"Polityka to gra zespołowa. Niestety, niektórzy nie do końca podpisali się pod tą tezą. My mamy zupełnie odmienną ocenę projektu Polski Ład, który naszym zdaniem jest projektem dobrym dla ogromnej większości Polaków" - wskazał Wójcik. Jak dodał, nie jest zdziwiony natychmiastową reakcją na komentarze polityków Porozumienia. "Nie powinno się +tak trząść łajbą+"- dodał.

"My jesteśmy nadal w tym zespole i gramy razem kierunku, na który umówiliśmy się wobec naszych wyborców w roku 2015" - zapewnił minister.