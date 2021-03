Matematycy z ICM Uniwersytetu Warszawskiego wyliczyli, jak zamknięcie przekłada się na rozwój epidemii. Z ich analizy wynika, że od stycznia do czerwca 2021 r. liczba zgonów z powodu koronawirusa może wynieść 125 tys. Gdyby nie było żadnych ograniczeń, tych zgonów mogłoby być 155 tys., zaś liczba chorych o milion większa. I to tych odnotowanych w oficjalnych statystykach (realnie można mówić nawet o kilku milionach).

Jak ta wiedza wpłynie na wprowadzenie obostrzeń, które ma dziś ogłosić rząd? Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że obowiązywać będą przez tydzień przed Świętami Wielkanocnymi i tydzień po nich. – To doprowadzi do zduszenia trzeciej fali pandemii – stwierdził szef rządu. Jak wynika z naszych ustaleń, raczej nie wchodzi w grę zupełny lockdown. Pod naciskiem biznesu również Niemcy wycofali się z całkowitego zamknięcia państwa.

W rządzie jeszcze do wczoraj trwały dyskusje, w jaki sposób zaostrzyć obostrzenia pandemiczne w związku ze wzbierającą trzecią falą COVID-19. W rozmowach przewijały się trzy scenariusze. Pierwszy zakłada po prostu zaostrzenie zasad na dwa tygodnie w całej Polsce. Drugi, skrajny wariant to zupełny lockdown. Trzeci model nawiązywałby do rozwiązań niemieckich, czyli zaostrzenia obostrzeń i wprowadzenia lockdownu (lub ograniczania w przemieszczaniu się) tylko na czas nadchodzących świąt (to rozwiązanie, z którego Niemcy właśnie się wycofują).