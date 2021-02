Ostatnie trzy tygodnie to średnio po ok. 460 tys. szczepień. Oznacza to, że mamy już miesięczną wydolność na poziomie 2 mln szczepień - przekazał w niedzielę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia w wieczornym wpisie na Twitterze zamieścił tabelkę pokazującą, ilu pacjentom podano pierwszą i drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 w ujęciu dziennym. "Ostatnie trzy tygodnie to średnio po ok 460 tys. szczepień. Oznacza to, że mamy już miesięczną wydolność na poziomie 2 mln szczepień" - wskazał Niedzielski. Zgodnie z niedzielnym raportem rządu - dostępnym na stronie gov.pl - w Polsce wykonano dotąd 2 mln 107 tys. 89 szczepień. Pierwszą dawkę otrzymało 1 mln 466 tys. 439 osób, a drugą - 640 tys. 650. Dzienna liczba szczepień wyniosła 33 tys. 608. Według danych rządu odnotowano dotąd 1 tys. 773 niepożądane odczyny poszczepienne. 3 tys. 630 dawek zutylizowano. Do Polski dostarczono 2 mln 432 tys. 640 dawek szczepionki, a do punktów szczepień trafiło 2 mln 334 tys. 140 dawek.