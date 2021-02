"Ponad 100 tys. nauczycieli zapisało się wczoraj na szczepienie, z grupy około 400 tys. nauczycieli, która jest w pierwszym okresie dopuszczona do szczepień" - poinformował we wtorek w TVP1 Dworczyk, który jest odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. Zaznaczył, że jako pierwsza do szczepień dopuszczona zostanie grupa tych nauczycieli, którzy pracują stacjonarnie.

Zapisy na szczepienia dla tej grupy zaczęły się w poniedziałek, a same szczepienia rozpocząć się mają w najbliższy piątek. "Mamy nadzieję, że ten proces, który rozpocznie się w najbliższy piątek, przebiegnie w sposób sprawny" - powiedział minister.

Dworczyk dodał, że na szczepienie zapisało się również ok. 8 tys. pracowników żłobków, którzy wraz z pracownikami przedszkoli mogą już zapisywać się na szczepienia.

Pytany, czy rząd pracuje nad powrotem uczniów do szkół, szef KPRM powiedział, że "to wszystko zależy od sytuacji epidemicznej". "Ja jestem oszczędny, jeśli chodzi o takie prognozowanie. W najbliższych dniach na pewno do tego nie dojdzie" - zaznaczył. "Jak będzie dalej, to zależy od rozwoju pandemii, będziemy podejmowali oczywiście wysiłki na rzecz tego, żeby dzieci jak najszybciej wróciły do szkół" - zadeklarował minister.