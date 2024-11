W roku szkolnym 2024/2025 ferie zimowe wypadają wyjątkowo niekorzystnie dla kilku województw, ponieważ kończą się dopiero w marcu 2025 r., jedynie 18 dni przed pierwszym Dniem Wiosny. Co to za ferie zimowe, narzekają uczniowie i rodzice, którzy nie są zachwyceni kalendarzem ferii zimowych 2025. Analizujemy dlaczego standardowe terminy, które oczywiście nie są takie same dla danego województwa rok do roku, uległy szczególnemu przesunięciu w 2025 r.

Organizacja roku szkolnego 2024/2025. Kiedy ferie zimowe w 2025 r.?

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2024/25 udostępnionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ferie zimowe zaczynają się 20 stycznia 2025 r. a kończą dopiero 2 marca 2025 r. W roku szkolnym 2024/2025 ferie zimowe wypadają wyjątkowo niekorzystnie dla kilku województw, ponieważ kończą się dopiero w marcu 2025 r., jedynie 18 dni przed pierwszym Dniem Wiosny. Co to za ferie zimowe, narzekają uczniowie i rodzice, którzy nie są zachwyceni kalendarzem ferii zimowych 2025.

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854, 1562) wydano rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych z dnia 20 listopada 2017 r., tj. z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1886) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1211). To właśnie na podstawie tych aktów prawnych, jak i co ważne po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe informuje o kalendarzu ferii zimowych. To są podstawy prawne, ale jak faktycznie kształtują się ferie zimowe w roku szkolnym 2024/2025 r. Dokonując szczegółowej analizy przepisów, można stwierdzić, że w 2025 r. ferie zimowe będą trały dłużej niż zakładają to przepisy ww. rozporządzeń. Czy to zgodne z prawem? Nie wydaje się, ale z drugiej strony przekroczenie terminu jest nieznaczne. Chodzi o to, że zgodnie z przepisami ww. aktów ferie zimowe trwają dwa tygodnie, w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Jak było wskazane wyżej w kilku województwach w 2025 r. ferie zakończą się dopiero 2 marca, nie na koniec lutego jak wskazuje ustawodawca.

Kiedy zimowa przerwa świąteczna w 2024 r. w szkołach?

W roku szkolnym 2024/2025 zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia 2024 r.

Kiedy koniec roku szkolnego w 2025 r.?

Koniec roku szkolnego przypada na 27 czerwca 2025 r., a wakacje rozpoczynają się 27 czerwca i potrwają do 31 sierpnia 2025 r.

Kalendarz ferii zimowych 2025

Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych odpowiadają terminom rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw, ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2024/25 udostępnionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ferie zimowe zaczynają się 20 stycznia 2025 r. a kończą dopiero 2 marca 2025 r.

Terminy ferii zimowych 2025 - kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Ferie zimowe 2025 dla dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego rozpoczynają się 20 stycznia 2025 r. a kończą się 2 lutego 2025 r.

Terminy ferii zimowych 2025 - podlaskie, warmińsko-mazurskie

Ferie zimowe 2025 dla dzieci z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskie rozpoczynają się 27 stycznia 2025 r. a kończą się 9 lutego 2025 r.

Terminy ferii zimowych 2025 - dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Ferie zimowe 2025 dla dzieci z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego rozpoczynają się 3 lutego 2025 r. a kończą się 16 lutego 2025 r.

Terminy ferii zimowych 2025 - lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Ferie zimowe 2025 dla dzieci z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego rozpoczynają się 17 lutego 2025 r. a kończą się 2 marca 2025 r.

Dlaczego terminy ferii są różne?

Kalendarz ferii zimowych w 2025 r. (ale i przez ostatnie kilkadziesiąt lat) jest różny ponieważ już ponad 20 lat temu postulowała o to branża turystyczna, przedsiębiorcy, pracownicy, rodzice dzieci oraz sami mieszkańcy ośrodków feryjnych. Do zmian doszło już w roku szkolnym 2003/2004. Od tego czasu dzieci z danych województw odbywają ferie w kilku turach. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie, ponieważ jedni będą narzekali, że ferie zaczynają się za szybko po okresie przerwy świątecznej, a inni, że ferie zaczynają się zbyt późno. Jednak rotacja w kalendarzu ferii na dany rok szkolny, ma wyrównać owe nierówności. Terminy ferii są więc różne z wielu względów, najczęściej wymienia się takie: rozładowanie ruchu turystycznego i zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa (w ośrodkach i miejscowościach turystycznych, na drogach, na stokach). Ważne są też względy prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw, zakładów pracy czy zwykłe potrzeby regionalne mieszkańców danych województw.

Urlop nauczycieli w ferie zimowe 2025

Padają takie pytania: czy nauczyciel ma urlop w ferie zimowe?Tak - podczas ferii nauczycielom przysługuje urlop wypoczynkowy. Szczegóły w tym zakresie można znaleźć w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984, dalej jako: KN). Zgodnie z przepisem art. 64 ust. 1 KN nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Czy to oznacza, że takie ferie nauczyciela bezwzględnie trwaj 2 tygodnie? Okazuje się, że niekoniecznie. Dlaczego? Ponieważ nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

1) przeprowadzania egzaminów;

2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;

3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Niewątpliwym plusem jest jednak to, że ww. czynności nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni. Przez pozostałe 7 dni nauczyciel może zatem odpoczywać.

Ważne Urlop w placówkach w których ferie nie są przewidziane Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.