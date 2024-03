"Szanowni Państwo, zbliżają się święta Wielkiej Nocy, święta zmartwychwstania Zbawiciela, zmartwychwstania Chrystusa" - zwrócił się do Polaków Jarosław Kaczyński. "Życzę Państwu, żeby były to święta błogosławione, święta rodzinne i żeby były to święta nadziei" - podkreślił.