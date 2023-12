Dotychczasowy zastępca Jana Nowaka jest kandydatem PiS na prezesa UODO. To jak dotąd jedyna kandydatura, którą oficjalnie zgłoszono do Kancelarii Sejmu.

Do wtorku partie mogą zgłaszać kandydatów na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I choć politycy koalicji typują już osoby, które mogłyby przejąć schedę po Janie Nowaku, jedyną kandydaturę jak na razie zgłosił formalnie jedynie klub Prawa i Sprawiedliwości. Informację potwierdziliśmy w Kancelarii Sejmu.

PiS chce powołać na stanowisko UODO dotychczasowego zastępcę prezesa – Jakuba Groszkowskiego. To prawnik, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i menadżer z dyplomem MBA Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (dawniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania). Groszkowski został powołany na stanowisko zastępcy prezesa UODO w listopadzie ubiegłego roku.

Nowy prezes UODO powinien zostać wybrany jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu. Kadencja piastującego to stanowisko Jana Nowaka upłynęła w połowie maja. Sejm co prawda wybrał go ponownie już w czerwcu, ale Senat zablokował tę kandydaturę. Kolejnej próby przeforsowania go PiS już nie podjęło.

Jakich kandydatów szykuje koalicja? Do tej pory oficjalnego zgłoszenia nie ma. Nie ma także pewności, że zostanie zgłoszona jedna osoba – jak ustaliliśmy, dla nowej większości kandydatura była sporym problemem. Do tego stopnia, że termin ich zgłaszania przesuwano trzy razy. Początkowo marszałek Sejmu wyznaczył termin na 20 listopada. Później przełożono go na 4 grudnia, a następnie o kolejny tydzień. I to nie wystarczyło jednak, by wyłonić kandydata. Ostatecznym terminem zgłoszeń jest 19 grudnia do godz. 16:00.

Kancelaria Sejmu poinformowała dziś, że tego samego dnia odbędzie się konferencja „Przyszłość ochrony danych osobowych w Polsce – w przededniu wyboru nowego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.

Jak czytamy w komunikacie, „na konferencji w roli prelegentów wystąpią osoby ubiegające się o funkcję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, których kandydatury uzyskały wstępne poparcie sił politycznych w parlamencie lub grup posłów”. Kancelaria Sejmu poinformowała, że „kluby parlamentarne tworzące większość rządową zapewniły, że dokonując zgłoszeń na prezesa UODO wezmą pod uwagę przebieg powyższej konferencji”. O taką debatę upominała się fundacja Panoptykon. Jej działacze zwracali uwagę na potrzebę transparentnego procesu wyboru kandydatów na prezesa UODO.

Póki co kandydatem PL2050 jest Andrzej Rybus-Tołłoczko. Wicepremier Krzysztof Gawkowski powiedział z kolei na antenie Polsat News, że Lewica popiera dr Mirosława Gumularza i prof. Grzegorza Sibigę (ten drugi jednak nie potwierdził chęci kandydowania, zrobił to dr Gumularz – petycję w sprawie jego powołania złożył w Sejmie dr Maciej Kawecki). Jak ustalił DGP, partie polityczne sondowały również kandydatura dr Łukasza Olejnika, niezależnego eksperta ds. cyberbezpieczeństwa.

Głosowanie, zgodnie z regulaminem Sejmu, może się odbyć najwcześniej tydzień po zgłoszeniach kandydatur.