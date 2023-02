Ziobro powiedział na konferencji prasowej w Prokuraturze Krajowej, że "kolejne orzeczenia Sądu Najwyższego, ale też sądów powszechnych prowadzą do uchylania wyroków zapadających na przedstawicieli zorganizowanego świata przestępczego, ludzi mających bardzo długie, często dossier przestępcze, bywa że recydywistów, osoby, które popełniają ciężkie przestępstwa kryminalne".

Reklama

"I jedynym powodem uchylania tychże wyroków, a nawet wypuszczania sprawców na wolność jest fakt, że poszczególne składy SN czy też niektórzy sędziowie w sądach powszechnych twierdzą, iż sędziowie zasiadający na etapie orzekania, czy to w I czy II instancji (...) byli powołani przez Krajową Radę Sądownictwa powołaną na przestrzeni ostatnich lat" - mówił Ziobro.

"Tego rodzaju rozstrzygnięcia są jawnym bezprawiem, prowadzą do anarchizacji wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa. Ale też niosą realne zagrożenie dla zwykłych obywateli, dla zwykłych ludzi" - dodał.

Reklama

Ziobro mówił, że wspomniane rozstrzygnięcia sądów są związane z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, jaką prezydent Andrzej Duda przeprowadził w Sejmie 2022 roku, po uzgodnieniach z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. "Pan prezydent zapewniał, że przedstawione przez niego propozycje, które były owym kompromisem wypracowanym z Brukselą nie niosą tego rodzaju zagrożeń, o których tutaj dzisiaj mówię. Niestety fakty dobitnie pokazują, że jest inaczej" - powiedział szef MS.

"Zwracam się do pana prezydenta - jako autora ustawy o SN z 2017, jak i autora nowelizacji tejże ustawy, czyli owego kompromisu z Brukselą z zeszłego roku, pomysłodawcy powołania Izby Odpowiedzialności Dyscyplinarnej, osoby która wyznaczyła sędziów do Izby Odpowiedzialności Dyscyplinarnej - by zechciał poświęcić chwilę czasu i pochylić się na tym narastającym problemem" - zaapelował szef MS i Prokurator Generalny.

"Jesteśmy gotowi, mówię jako MS, jako minister sprawiedliwości, pomóc panu prezydentowi, wesprzeć w rozwiązaniu tego problemu, ale żadne państwo nie może na dłuższą metę funkcjonować w przypadku anarchizacji sądownictwa, w przypadku, gdy groźni bandyci będą wychodzić na wolność" - powiedział Ziobro. (PAP)