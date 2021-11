Utworzenie instytucji sygnalisty jest konieczne, gdyż jest ona szczególnym instrumentem prawnym wpływającym na transparentność i rzetelność życia publicznego. Instytucja sygnalisty może wpłynąć na profesjonalizm i efektywność administracji publicznej, jej silniejsze zorientowanie na potrzeby interesariuszy. To zdecydowanie wzmacnia mechanizmy demokratycznego państwa prawnego. Co więcej, instytucja sygnalisty ma przyznać jednostkom konkretne, przewidziane przez prawo, narzędzie umożliwiające przeciwdziałanie różnego rodzaju nieprawidłowościom, nadużyciom prawa, konfliktom interesów czy wręcz działalności przestępczej. Dotyczy to zarówno osób działających w ramach aparatu administracji publicznej, jak i osób działających w sektorze prywatnym (w szczególności w relacjach pracowniczych).

MP: Prawo do sygnalizowania nieprawidłowości można ujmować jako jedno z praw przysługujących jednostce we współczesnym państwie demokratycznym i składających się na szeroki katalog praw człowieka i obywatela. Z perspektywy krajowego systemu ochrony praw człowieka i przepisów Konstytucji RP z 1997 r. prawo do sygnalizowania nieprawidłowości, pomimo że nie zostało ono wyrażone wprost w tekście ustawy zasadniczej, może być wyprowadzane z całokształtu zasad, wartości i standardów ustrojowych. To prawo należałoby wiązać w szczególności z zasadą ustrojową legalizmu (działania organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa), zasadą ustrojową ochrony pracy (związaną z nałożonym na państwo obowiązkiem sprawowania nadzoru nad warunkami wykonywania pracy). W preambule do ustawy zasadniczej znajdziemy przecież postulat zapewnienia rzetelności w działaniu instytucji publicznych czy też szereg innych wyprowadzanych z konstytucji praw podmiotowych, w tym m.in. prawo do dobrej administracji, prawo do składania petycji, wniosków i skarg. Nie zapominajmy też o prawie do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.